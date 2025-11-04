デニム＆メガネ姿の私服姿で…

女優の水崎綾女がSNSを更新。興奮気味にSNSを連続投稿し、フォロワーの反響を呼んでいる。

「この映画、観ないと2025年終われない」と書き出し、先月31日に公開された映画「爆弾」の巨大広告板の前で私服姿のオフショットを投稿。

続けて「どんな映画を観ても誰かに「絶対に観て！」とおすことがないですが、あえて言います。『絶対に観て』」と同作を大絶賛。

「この作品は確実に観た人全員に刺さる。脚本はもちろんの事、台詞まわし、カメラワーク、キャスト、音楽…全てにおいてなんとまあ魅力的なこと」と興奮気味に感想を投稿。

最後に「ふぅ…だいじな事なので2回言いますよ？『絶対に観て』」と改めて同作品の素晴らしさを熱弁した。なおインスタグラムだけでは魅力を語りきれなかったのか、Xにも同作品を絶賛するコメントを連続投稿している。 この投稿に「今日、観に行きました！ヒヤヒヤするようなリアル感があって、衝撃的でした！」「映画館の大きなスクリーンで『爆弾』の新たな世界観に入り込みたいと思います」「綾女さんのお色気シーンがあるなら観ます」などのコメントが寄せられた。



