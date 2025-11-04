三浦桃香がグラビアアイドルとダウンコートで2ショット「真冬仕様ですね」「寒くなるので風邪ひかないように！」とファン心配の声
三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。ロケの合間にダウンコートを羽織る姿を公開した。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
屋外での収録中に肌寒さを感じたのか、「収録合間のダウンコートの時期きた」とつづり、さらに「ちょっと早いね？？」と季節の移ろいを感じさせる言葉を添えた。投稿には、ピュア過ぎるアイドルとして注目を集めるタレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏とのツーショット写真が2枚。三浦はグレー、森脇は黒のダウンコートを羽織り、1枚目ではピースサイン、2枚目では寒そうに腕を組む姿を見せている。秋の冷え込みを感じさせるショットとなった。この投稿にファンからは「真冬仕様ですね」「寒くなるので風邪ひかないように！」「ちょっと早いかな」などのコメントが寄せられたほか、「桃プロもう肘は大丈夫ですか？」と、三浦が先日明かした肘のケガを気遣う声も見られた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらと竹田麗央が数カ月ぶりの再会 話したいことがありすぎて「時間が足りない…」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ゴルフが大好きな剛力彩芽がクラブメーカーのアンバサダーに就任 「うれしいっ！しあわせっ！」と意欲満々
「AIのお人形さんかと」セキ・ユウティンの妹が中国民族衣装を着た姿をSNSに投稿し話題沸騰「お姫様が逃げ出してしまったの？」
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
屋外での収録中に肌寒さを感じたのか、「収録合間のダウンコートの時期きた」とつづり、さらに「ちょっと早いね？？」と季節の移ろいを感じさせる言葉を添えた。投稿には、ピュア過ぎるアイドルとして注目を集めるタレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏とのツーショット写真が2枚。三浦はグレー、森脇は黒のダウンコートを羽織り、1枚目ではピースサイン、2枚目では寒そうに腕を組む姿を見せている。秋の冷え込みを感じさせるショットとなった。この投稿にファンからは「真冬仕様ですね」「寒くなるので風邪ひかないように！」「ちょっと早いかな」などのコメントが寄せられたほか、「桃プロもう肘は大丈夫ですか？」と、三浦が先日明かした肘のケガを気遣う声も見られた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらと竹田麗央が数カ月ぶりの再会 話したいことがありすぎて「時間が足りない…」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ゴルフが大好きな剛力彩芽がクラブメーカーのアンバサダーに就任 「うれしいっ！しあわせっ！」と意欲満々
「AIのお人形さんかと」セキ・ユウティンの妹が中国民族衣装を着た姿をSNSに投稿し話題沸騰「お姫様が逃げ出してしまったの？」