Aqua Timez、再結成後初のCDアルバムをリリース決定 期間限定の活動を締めくくる新作『海いっぱいに降りしきる星』
Aqua Timezが、再結成後初となるCD作品、アルバム『海いっぱいに降りしきる星』を12月10日にリリースすることが決定した。昨年7月の再結成発表から約半年、今年いっぱいの期間限定で活動する中で届けられる、デビュー20周年イヤーを締めくくる1枚となる。
【写真】期間限定の活動を締めくくるアルバムに…『海いっぱいに降りしきる星』ジャケット
同作には、再結成後に発表された楽曲群を中心に、新録リアレンジ音源やライブ音源を含む全10曲を収録。サントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』のWEB CMソング「ヒトシズク」、NHK『みんなのうた』で話題を呼んだ「深呼吸の理由」、アニメ『BLEACH』のために書き下ろされた「OLDROSE」、再結成を機に制作された「空いっぱいに奏でる祈り」、フジテレビ火曜9時ドラマ『新東京水上警察』の主題歌「if you come」など、多彩な楽曲が並ぶ。
さらに、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露され反響を呼んだ「虹」「千の夜をこえて」の2曲や、東名阪ツアー『Re:connected』のライブ音源「メメント・モリ」も収録されている。
初回生産限定盤には、再結成後初ライブとして2024年8月2日に東京・Spotify O-EASTで開催された『The FANtastic Live Re:loaded』の映像がBlu-rayに収められ、代表曲「決意の朝に」「生きて」「Velonica」など、バンドの軌跡を感じさせる全13曲のライブパフォーマンスが収録される。
また、公開されたアルバムのジャケットビジュアルは、数々のアーティスト作品を手がけてきたアートディレクター・松田剛氏が手がけている。
