“二季化”で肌トラブル増加？ 『肌ラボ』が“自分にあったうるおい”選ぶ無料イベントを実施
11月8日（土）・9日（日）、東京・渋谷モディにて、スキンケアブランド『肌ラボ（R）』（ロート製薬／以下、肌ラボ）による体験型イベント「えらぼっ！MY肌ラボ！」が開催されます。
【写真】CMでお馴染み橋本環奈、うるうるなツヤピカ肌
近年、地球温暖化の影響により四季が二季化しつつあるといわれ、季節の移り変わりが早まっています。秋が短く、冬にかけて気温や湿度の変動が大きくなるこの時期は、肌がうるおいを保ちにくい状態となり、乾燥や肌あれなどのトラブルが増えやすくなります。
体験型イベント「えらぼっ！MY肌ラボ！」では、『肌ラボ』を通じて、環境の変化や肌の状態に合わせて、“自分に合ううるおい”を選ぶ楽しさを体験できます。
まずは、“肌ラボFinder”で自分の肌タイプを診断。6種類の肌ラボシリーズの中から、肌悩み・質感・生活スタイルに合わせた最適な1本をチョイス。そして“肌ラボ Bar”では、うるおいの“質”を体感。とろみ・浸透感など、タイプ別の使用感を試し、ヒアルロン酸（うるおい成分）の保水力や肌なじみの違いをその場で比較できます。さらに、“オリジナルラベル制作体験”では、自分だけの肌ラボを作ることが可能。診断結果に基づいてスマートフォンからデザインを選び、自分の名前やメッセージ、写真を入れた限定ラベルをその場で作成。ラベルを貼った空の詰替え用ボトル（現品サイズ）と、製剤の入った詰替え用パウチがセットでプレゼントされます（ラベルを貼るのはボトルのみで、製剤入りのボトルをお渡しするものではありません）。
2004年に誕生した「肌ラボ」は、うるおい成分であるヒアルロン酸の可能性に着目したスキンケアブランド。発売から20年を迎えた今もなお、時代や肌のニーズに合わせた開発を続け、国内スキンケア市場で17年連続売上個数No.1（※）を達成している人気商品です。
体験型イベント「えらぼっ！MY肌ラボ！」は、11月8日（土）・9日（日）11:00〜19:00に東京・渋谷モディ1F店頭プラザにて開催（当日受付可能、無料）
※1：インテージSRI基礎化粧品5カテゴリ(化粧水・乳液・美容液・クリーム・フェイスマスク) セルフ＋薬系市場：主要シリーズ別 2007年6月〜2017年5月 販売個数、インテージSRI+基礎化粧品5カテゴリ(化粧水・乳液・美容液・クリーム・フェイスマスク) セルフ＋薬系市場：主要シリーズ別 2017年6月〜2024年5月 販売個数
