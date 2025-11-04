Snow Man岩本照＆渡辺翔太＆ラウール、六本木・けやき坂イルミネーションを点灯 初の男性ゲストに「我ながらぴったり」
9人組グループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加した。「メリー・クリスマス！」の掛け声とともにボタンを押し、けやき坂を白と青に染め上げた。
【写真】キラキラで素敵…！ロングコートがよく似合う岩本照＆ラウール＆渡辺翔太
メンバーカラー青の渡辺は「渡辺ブルーだ！」と興奮。「この六本木ヒルズ、けやき坂は日本を代表するイルミネーションスポット。お仕事の帰りとか日常的にみる代表格なのでまさかその点灯式に参加させてもらえるなんて光栄」と声を弾ませた。点灯式の模様は一般非公開だったが、3人の名前が司会から呼ばれると道行く人から歓声が上がった。
これまでは同所の点灯式では“SNOW QUEEN”として女性ゲストが登場してきたが、初の男性ゲストとあってラウールは「我らながらぴったり」と“Snow Man”の起用に納得。また、現在アジア各所で開催されているSnow Manのポップアップ会場が六本木ヒルズに決定したこともこの場で発表。ラウールは「年明けくらいから始まるのかな？お互いに盛り上げていけたら」と話していた。
この日はそれぞれラグジュアリー感あるコートに身を包み、寒空の下、会場に用意されたランウェイをカッコよく闊歩。同所では4日から12月25日の午後5時から11時まで約93万灯のLEDがライトアップされる。
