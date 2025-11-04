生粋の「西武っ子」だ！西武のドラフト5位・横田蒼和（そうわ）内野手（18＝山村学園）が4日、埼玉県川越市の同校で前田俊郎スカウトチーフ、十亀剣スカウトから指名あいさつを受けた。

西口文也監督がドラフト会議の際に付けていたIDカード、サイン入りの色紙を手渡された横田は「プロという夢がかなえられて本当に良かった。西武ドームに何度も足を運んで応援に行っていた球団。凄くうれしい」と笑顔で話した。

ウエイトトレーニングにも力を入れ、高校3年間で体重は16キロ増。現在は身長1メートル80、体重87キロの堂々とした体格を誇り、ベンチプレスは「105キロを挙げます」とのパワーの持ち主だ。

生まれ育ったのは埼玉県東松山市。幼少期からベルーナドームに何度も観戦に訪れた西武ファンで、当時は「中島（宏之）選手を応援していました」。

今年は9月29日、ロッテとのホーム最終戦をベルーナドームで生観戦。「プロを目指していたし、その雰囲気をしっかり見ておこうと思って行きました。この舞台で自分もやりたいという思いが強くなりました」という。

小6時にはライオンズジュニアでプレー。その時のユニホームも大切に取ってあるというが、今度は正真正銘のユニホームに袖を通すことになる。

東松山市には野球ファンの間でおなじみの「箭弓（やきゅう）稲荷神社」があり、横田も登下校の際に寄り、毎年初詣にも行っていた。ドラフト当日も朝に「指名されますように」と手を合わせてきたという。

名前の「蒼和」は「海のように青く、広い器で、平和な心を持って」との両親の思いが込められている。青、といえばチームカラーのライオンズブルー。

まさに西武と縁深い横田だが、自宅から学校までの通学に使っていたのは東武東上線。学校そばには西武新宿線の本川越駅もあり、球場に行く時など「これからは西武戦で？はい！」と笑顔で話した。

高校通算21本塁打。投手としても活躍したが、プロの世界では内野手として「ショートで勝負したい」と力を込めた。