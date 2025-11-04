俳優の山田孝之が、山崎育三郎の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」の初回ゲストを務めた。

２人は、２６年前に出会い、互いに幼馴染の様な関係。沖縄に移住し、２拠点生活を送っている山田の運転で、ドライブしながら思い出話に花を咲かせた。

山崎は「沖縄に住むっていうのは人生の計画の中にあったの？」と質問。山田は「そもそも１５で東京出たけど、東京に家を建てるとか買う選択肢は今まで一度も、１％もなかった」と告白した。

続けて「やっぱり一番大きかったのは母だな」と明かし、２０１９年に亡くなった母親について回想。「母の最期の遺言として、どうしてもお願いで『おじーとおばーと同じお墓に入りたい』ってことを託され。それを親戚みんなに伝えて、でも一応形式というか“しきたり”というかさ、籍を抜けてるからダメなんじゃないかとかあったけど、そこは俺も懇願して、最期の言葉で言ってたわけだし、しきたりとかってことよりも、本人の最後の願いを、希望をかなえてあげるべきなんじゃないかって」と明かしていた。