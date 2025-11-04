新党「チームみらい」の安野貴博党首の妻、黒岩里奈氏が4日放送の『わたしとニュース』に出演。その際、安野氏との出会いのきっかけを語る場面があった。

【映像】「怒りの感情がない人」黒岩氏の夫・安野貴博氏（34）

黒岩氏は「元々、Windowsのパソコンに入っている『マインスイーパ』というゲームの世界記録を持っていて、安野がそういう極端な人を解析する研究をしていた。その研究対象として出会ったのが最初の出会いだった。でも、あなたの方が極端だよって思いながらいつも生きている（笑）」と明かした。

そんな夫婦のバランスについては「子供がいないということもあると思うけれど、ほぼほぼシェアハウスのような感じで、お互いの人生を生きましょうという形でやっている」とコメント。

7月の参院選では選挙活動にも参加した黒岩氏。「結婚して11年目になるが、安野は怒りの感情がない人なので喧嘩はしない。何かを一緒にやることは今までほとんどなかったので、選挙が初めてでこれでいいのかと思いながらやっている」。

夫婦生活については、それぞれが自由に行動しているとして「休みの日だけは一緒に遊ぶという感じ」と語った。

（『わたしとニュース』より）