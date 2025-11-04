『ヒロアカ』チップ発売決定 新ビジュアル含むオリジナルカード全49種がランダム封入
サイバーエージェントは、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（FINAL SEASONが放送中 読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）とのコラボレーション商品『ヒーローズチップ3 うすしお味』を、12月2日より発売することを発表した。
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、現在放送中の“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
本商品には、躍動感のある両面フルデザインのノーマルカード45種に加え、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の新ビジュアルを使用したホログラムレアカード4種を含む、全49種のオリジナルカードがランダムで1枚封入されている。
全国のファミリーマート約1万6400店舗、ヴィレッジヴァンガード、アニメイト、HMV、Cyber Goods Storeにて販売されるほか、バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXにて順次展開予定となっている。
