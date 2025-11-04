Snow Manの岩本照（32）、渡辺翔太（32）、ラウール（22）が4日、東京・六本木ヒルズで行われた「けやき坂イルミネーション点灯式」に出席した。

3人の「メリークリスマス」とのかけ声とともに約400メートルのけやき坂並木通が青と白のLED約93万灯に照らされ、渡辺は「うおー！」と感動し、青がメンバーカラーであることから「渡辺ブルーだ！」。「このイルミネーションって日本を代表するスポット。お仕事もありながら帰りの道中、日常的に冬になったら見る。その点灯式に参加させてもらえて光栄」と喜んだ。ラウールも「これはもうホリデーシーズンって感じ」とうっとりした。

登壇時は一人ずつランウエーを歩いた。ラウールはパリコレさながらのウォーキングを披露。渡辺は「ランウエーは恥ずかしいから、皆でポップに笑顔に出ようねと僕達約束を交わした。そしたらラウールが本気出してきた。話と違うことを急にやり出した」と抗議した。ラウールは「ランウエーってそういうところだから」とたしなめ、渡辺は「いやいや話と違うじゃん！」とツッコんだ。