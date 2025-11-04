4日、衆議院本会議の代表質問において、すべての答弁を終えた高市早苗総理が“補足説明”のため再び答弁する事態が起きました。

【映像】高市総理に対し大きな笑いと激しいツッコミ（実際の様子）

日本維新の会・藤田文武共同代表の質問に答えて高市総理が席に戻った際、木原官房長官と尾崎官房副長官から指摘を受ける場面がありました。藤田共同代表の「所得税の基礎控除」に関する質問に対して答えが不十分だったことが判明し、玄葉衆院副議長に対して再び答弁したい旨を申し出ました。高市総理が「藤田議員が早口で聞き取れなかったところがございました、申し訳ありません」と説明すると、本会議場は大きな笑いと激しいツッコミで騒然となりました。

「内閣総理大臣から答弁を補足したいとの申し出がありました。これを許します。内閣総理大臣、高市早苗君」（衆議院副議長・玄葉光一郎氏）

「大変申し訳ございません。藤田文武議員が早口で聞き取れなかったところがございました、申し訳ありません。所得税の基礎控除の見直しについてお尋ねがありました。これ所得税の控除が定額であるために物価上昇局面に実質的な負担増が生じるという所得税の課題につきましては、本年末まで令和8年度税制改正において、基礎控除を物価に連動した形でさらに引き上げる税制措置の具体化を図ることとしております。与党税制調査会のご議論等を踏まえながら適切に対応してまいります。失礼いたしました」（内閣総理大臣・高市早苗氏）

（『ABEMA NEWS』より）