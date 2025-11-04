2026年1月より放送されるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』に、岡本信彦が出演することが発表された。

原作は、1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題された新沢基栄による人気漫画。1985年からはTVアニメも放送された。

一応中学に通う一堂零、冷越豪、出瀬潔、大間仁、物星大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。転校生の河川唯はクラスメイトの宇留千絵とともに、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動をともにするようになる。また、一応中学には切出翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田妖率いる不良グループ“番組”、雲童塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎える。

監督を務めるのは、映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、Perfumeや星野源、藤井風、VaundyなどのMVを手がける関和亮。アニメーション監督は今回が初挑戦となる。

キャストには、一堂零役に関智一、冷越豪役に武内駿輔、出瀬潔役に松岡禎丞、大間仁役に小林千晃、物星大役に戸谷菊之介がそれぞれ決定。また、河川唯を白石晴香、宇留千絵を長谷川育美がそれぞれ演じる。

岡本が演じるのは、硬派な不良集団である「番組（ばんぐみ）」のリーダー・似蛭田妖。常に前髪で目が隠れており、制服を着用しないなど校則にとらわれない彼は、姑息なことが大嫌いで、正義感が強い一面も。ビジュアルには、パンツのポケットに手を突っ込んでキメた姿が描かれている。

岡本は、自身の役柄について「似蛭田妖は名前通りニヒルな男です。ただ、ニヒルでかっこいいのですが不憫属性をもっていたりします。カッコいいのにカッコつかない、そのシュールさを声でも表現できるように頑張りたいと思います」とコメントを寄せた。

岡本信彦（似蛭田妖役） コメント学生時代に戻れたらしてみたいこと今バドミントンをしているのもあり、学生時代に戻ったら再度バドミントンをやってみたいです。あの当時は練習も筋トレも大会も、使命感みたいなものでやっていたんですが、努力でちゃんと上手になれることもわかったので、もっと全力で打ち込みたいなと思います

この作品は、名がそのままキャラクターの個性を表していたりします。それゆえ似蛭田妖は名前通りニヒルな男です。ただ、ニヒルでかっこいいのですが不憫属性をもっていたりします。カッコいいのにカッコつかない、そのシュールさを声でも表現できるように頑張りたいと思います。

