ニュースポーツの話題です。

ニュースポーツとは、ここ50年ほどの間に考案されたスポーツの総称で、競いあうことよりも体を動かすことを楽しむことに重きを置いたレクリエーション性の高いスポーツを指します。

簡単だけど、奥が深いあるニュースポーツを楽しめる施設が由利本荘市にあります。

鴨下望美アナウンサーが体験してきました。

■フライングディスク×ゴルフ　はまったきっかけは…？

訪れたのは由利本荘市の水林運動公園です。

陸上競技場や野球場などがあり様々な人が汗を流すこの場所には、あるニュースポーツのコースが常設されています。

教えてくれるのは、大滝朗さんと和枝さん夫婦です。

鴨下望美アナウンサー
「お2人は何をやられてたんですか？」
朗さん
「これはディスクゴルフというスポーツです」
鴨下アナ
「ディスクゴルフ」

ディスクゴルフとは、フライングディスクとゴルフを組み合わせたニュースポーツ。

激しい動きが少ないため幅広い世代が楽しめるといいます。

鴨下アナ
「ディスクゴルフはまった理由きっかけは何だったんですか？」
朗さん
「元々うちの家族アウトドア系が大好きで、それこそフリスビーで色々家族で遊んでたんですが、ちょうど2000年の年、今から25年前、ワールドゲームズ イン秋田という世界大会がありまして…」

オリンピックに採用されていないスポーツの国際大会、ワールドゲームズ。

2001年には、県内でアジア初となる大会が行われました。

ディスクゴルフも競技の一つで世界トップレベルの選手が秋田に集い、熱いプレーを繰り広げました。

ワールドゲームズの開催前に県内で行われたイベントに参加し、ディスクゴルフにはまったという大滝さん夫婦。

プレー歴は約25年で、数々の大会にも出場しています。

朗さんは、現在、秋田県ディスクゴルフ協会の会長として、競技の普及に取り組んでいて月に1回、水林運動公園で大会も開催しています。

■飛ばしたい距離でディスクを変える戦略も　投げるコツは…？

使用する道具、ディスクにもさまざまな種類がありました。

大滝さん
「例えばこれはドライバーです。エッジが立って鋭い。そしてこれがミドルレンジ。アイアンに当たるものですね」

同じに見えますが、一枚一枚、縁の厚みが違うんです。

飛ばしたい距離によってディスクを変える戦略性も魅力の一つです。

朗さん
「この生命線を人差し指の線をこう当てます。で後ろの指を三本リムにかけます」

持ち方を教わって、さっそく投げてみると…

朗さん
「おお、素直でいいですね」
鴨下アナ
「これいいですか？大丈夫？でも思ったより飛ばなかったかもしれない」

ディスクを投げるコツは、
・目標に向かって体の向きを平行にすること
・腕の力ではなく、手首のスナップを使って投げること
・ディスクを離すタイミングを意識すること

これを踏まえて、再度投げてみると…

なんと、真正面にいたカメラマンの肩に直撃！

ディスクは軽いためけがはありませんが投げる方向には注意が必要です。

■鴨下アナもいざラウンドへ！

ディスクゴルフのルールは通常のゴルフとほとんど一緒でティーエリア、開始位置から投げ何回でバスケット型のゴールに入れられるかを競います。

初めに挑戦するのは、ゴールまで約35メートル、パー3のショートコースです。

それでは、いよいよラウンド開始！

まずは朗さんから。

1投目でゴールのすぐ近くまでディスクを飛ばしました。

続いて初ラウンド、鴨下望美アナウンサーの1投目。

左に少し曲がりましたが、芝生内にギリギリとどまりました。

和枝さんもナイススローでゴールに近づけます。

2巡目は、ゴールから遠い人からスタートということで、鴨下望美アナウンサーから。

少しでもゴールに近づけたい！と目標を意識して放った2投目は…？！

朗さん
「おお来たー！！惜しいー！」
和枝さん
「惜しいー！！」

まさかまさかのナイススロー！ゴールに大きく近づく1投でした。

鴨下アナ
「これ寄ったときの快感がすごいですね！もうアドレナリンが」
朗さん
「入ったらはまるかもね」

結果、朗さんは2投、和枝さんと私は3投でゴール。

その後のホールではスーパープレーが飛び出しラウンドは終始大盛り上がり。

鴨下アナ
「わー！アッハッハ入った～」
朗さん
「選手のパット見てるみたいだった」

■いいプレーを喜び合えるのも醍醐味　老若男女問わず同じ土俵で　

どこに投げるか、どのディスクを使うか、などを考えてプレーするのももちろん楽しいんですが、いいプレーを一緒に喜び合えるのも醍醐味です。

和枝さん
「初めて一緒に回る人でも、良いプレーしたらウェーイっていうそういう感じになるので」「人のいいプレーってすごい楽しいんですよ、見てて。すごい楽しいので、だからそういうところもすごく続けてることの魅力じゃないかなと思います」

朗さん
「仲間と一緒に楽しめるというところで、小さい子から、それこそ幼稚園児から90歳、100歳になる方まで同じ土俵で一緒にやれるというところがいいところかなと思います」

今年中国で行われたワールドゲームズで24年ぶりに正式種目として復活するなど、世界中でも人気のディスクゴルフ。

県内では水林運動公園のほか、秋田市の県立中央公園と北秋田市の北欧の杜公園にもコースが設置されていてプレーを楽しめるということです。

水林運動公園と県立中央公園は冬でもコースが解放されていて雪の中でディスクゴルフを楽しめるそうです。

屋外でプレーするときはクマに十分気を付けながらですが誰でも手軽に楽しめそうですね。