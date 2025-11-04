あだち充 画業55周年記念カフェが小学館ビルに登場　『タッチ』『MIX』など名作モチーフの限定メニューを提供

漫画家・あだち充の画業55周年記念企画が11月6日（木）から12月26日（金）までの期間限定で、小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」にて開催。本企画は株式会社小学館による「あだち充画業55周年」の連動企画として開催される。

【写真】『タッチ』『MIX』『ラフ』表紙がケーキに？

カフェでは『タッチ』をはじめ、『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』など、世代を超えて愛される名作をテーマに、作品の世界観を表現したオリジナルメニューを用意。

メニューの1つ「選べる表紙のコミックスケーキ（タッチ、MIX、ラフ、H2、みゆき）」は『タッチ』『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』の名作コミックスが、まるでそのままスイーツになったかのような、表紙イラストがデザインされた特製ケーキとなっている。

そのほか6人の主人公とパンチをラテアートで描いた、ホットチョコレート「選べる名作主人公ステンシルアートホットチョコ」。グラウンドを模したカレーに、ホームベース型のチーズ、グローブとバットに見立てたチキンカツとエビフライを添えた豪快な一皿「投馬の直球勝負野球カレー」が展開される。

店内では印象的なシーンを散りばめた装飾が施され、あだち充作品の世界に包まれるような空間を演出。会場限定グッズも販売予定となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）