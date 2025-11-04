秋田市のタクシー会社が、スマートフォン向けのアプリ、「Uber」を通じて配車予約を受け付けるシステムを県内で初めて導入しました。



Uberは4年前から、飲食店から商品を配達する、フードデリバリーのサービスを県内で始めていて、同じアプリでタクシーの配車予約ができるようになります。





秋田市に本社がある「国際タクシー」は、4日から、タクシーの予約ができるアプリ「Uber Taxi」を通じた予約の受け付けを始めました。県内では、飲食店から商品を配達してくれる「Uber Eats」のサービスが4年前にスタートしていて、同じアプリから、タクシーの配車予約ができます。会社側では、配達サービスが県内で広く浸透していることが、導入を決めたきっかけの一つだと説明しています。国際タクシー・髙田和明社長「Uberのアプリを利用されている方が非常にこの秋田でも多いということをデータとして聞いておりまして」「普段タクシーにあまりなじみのない、もしくは利用する機会の少ない方々もUber Eatsはご存じの方が非常にいらっしゃると思いまして、その方々が身近な乗り物として、移動としてタクシーを選択していただける、ひとつのツールとしてタクシーアプリを利用していただければと思います」配車の予約は、今いる場所と行きたい場所をスマートフォンで入力するという流れです。予約が確定する前の段階で、到着時間や運賃の目安も表示されます。県内では、タクシーの配車予約を行う同様のアプリも普及していますが、世界的に知名度が高いUberを導入することで、特に外国人観光客の取り込みを図る狙いもあります。国際タクシー・髙田和明社長「今インバウンド、オーバーツーリズムということで、外国の方々が非常に日本、この秋田にもお越しいただいている状況の中で、外国の方々にもなじみのあるUberというアプリの中でタクシーを多く利用していただき、秋田の隅々まで観光、楽しいことたくさんありますので、そこにもタクシーを利用して行っていただきたいなと思います」Uber Taxiには、保護者が、子どもを送り迎えするために使える機能や、免許を返納するなどした高齢者向けの機能も備わっていて、会社では、サービスの導入が、地域交通の利便性向上につながることも期待しています。