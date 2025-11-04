安倍元総理銃撃事件の裁判。１１月４日の第４回公判では、検察側が安倍元総理の体内から見つかった弾丸を証拠として示しました。

４日目となった安倍元総理銃撃事件の裁判。４日も山上徹也被告（４５）は長く伸びた髪を後ろで束ね、メガネをかけて法廷に姿を見せました。

山上被告は２０２２年７月、参議院選挙の応援演説に訪れていた安倍晋三元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。

これまでの裁判で山上被告は起訴内容を全て認め、弁護人が一部の罪について成立しないなどと主張しています。

弾丸の状況などを捜査した警察官「他の人にも被弾した可能性」

４日は、検察側が証拠として安倍元総理の体内に残っていた直径１１．３mm、重さ４．３ｇの弾丸を示したほか、安倍元総理がつけていた議員バッジなどが、銃撃を受けたことにより現場に落ちていたことも明らかになりました。

また、山上被告が発射した弾丸の状況などを捜査した警察官が検察側の証人として出廷し、手製の拳銃から２回で計１２個の弾丸が発射されたと証言。また、事件発生当時に撮影された映像の内容から、弾丸が安倍元総理の近くにいた人をかすめていた可能性があるなどと述べました。

（男性警察官）「安倍元総理の右後ろにいた青年局長の頭髪が跳ね上がる様子が（映像に）記録されていた。街宣車の近くにも、歩道にも多数の人がいたので、他の人にも被弾した可能性があったと言える」

山上被告の裁判は５日以降も行われ、銃の鑑定を行った警察職員などが、検察側の証人として出廷する予定です。