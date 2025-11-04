Aqua Timez、再結成後初のCD商品となるアルバム『海いっぱいに降りしきる星』がリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2024年7月に再結成を発表し、2025年いっぱいまで活動中のAqua Timezが、再結成後初のCD商品となるアルバム『海いっぱいに降りしきる星』を12月10日にリリースする。

■再結成後にリリースしたタイアップ楽曲も多数収録

本作品は再結成後にリリースしたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ＜ジャパニーズエール＞香るエール』Web CMソングの「ヒトシズク」、NHK『みんなのうた』で話題を呼んだ「深呼吸の理由」、『BLEACH』のために書き下ろした楽曲「OLDROSE」、今回の再結成をきっかけに制作した「空いっぱいに奏でる祈り」、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』の主題歌を務める「if you come」をはじめ、あらたに録音されたリアレンジ音源を収録。

さらに、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露され大きな反響を呼んだ「虹」「千の夜をこえて」の2曲、そして発表直後に全会場ソールドアウトとなった東名阪ツアー 『Re:connected』より「メメント・モリ」のライブ音源を加えた、全10曲が収録される。

そして、初回生産限定盤の特典映像には、2024年8月2日に開催された再結成後初ライブの貴重な映像を収録。デビュー20周年イヤーを締めくくるにふさわしい、ファン待望のアルバムとなっている。

数々のアーティストのアートワークを手掛けてきた松田剛によるアルバム『海いっぱいに降りしきる星』のジャケットビジュアルも公開された。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

ALBUM『いっぱいに降りしきる星』

■関連リンク

Aqua Timez OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/AquaTimez/

■【画像】『いっぱいに降りしきる星』のジャケット写真