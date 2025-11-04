元日本代表・柿谷曜一朗の妻・丸高愛実、野菜たっぷり&豪華な手料理に反響「めちゃくちゃ美味しそう」「種類豊富」
サッカー元日本代表・柿谷曜一朗選手（35）の妻でタレントの丸高愛実（35）が3日、自身のインスタグラムを更新。野菜たっぷりの豪華な手料理を公開した。
【写真】「お料理上手」彩り抜群＆ボリュームたっぷり、丸高愛実の手作りご飯
丸高は「久々に」とつづり、生姜焼き、ガーリックシュリンプ、さつまいものバター焼き、トマトハチミツレモン、塩昆布きゅうり、マグロポキ、白米、とうふとわかめの味噌汁と、彩り豊かな手づくりご飯を披露している。
食卓には、大きい皿に盛り付けられた主菜から小鉢に入った副菜まで、野菜を使った健康志向の料理が並んでいた。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「お料理上手」「めちゃくちゃ種類豊富」などと称賛するコメントが寄せられている。
【写真】「お料理上手」彩り抜群＆ボリュームたっぷり、丸高愛実の手作りご飯
丸高は「久々に」とつづり、生姜焼き、ガーリックシュリンプ、さつまいものバター焼き、トマトハチミツレモン、塩昆布きゅうり、マグロポキ、白米、とうふとわかめの味噌汁と、彩り豊かな手づくりご飯を披露している。
食卓には、大きい皿に盛り付けられた主菜から小鉢に入った副菜まで、野菜を使った健康志向の料理が並んでいた。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「お料理上手」「めちゃくちゃ種類豊富」などと称賛するコメントが寄せられている。