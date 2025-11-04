丸高愛実 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　サッカー元日本代表・柿谷曜一朗選手（35）の妻でタレントの丸高愛実（35）が3日、自身のインスタグラムを更新。野菜たっぷりの豪華な手料理を公開した。

【写真】「お料理上手」彩り抜群＆ボリュームたっぷり、丸高愛実の手作りご飯

　丸高は「久々に」とつづり、生姜焼き、ガーリックシュリンプ、さつまいものバター焼き、トマトハチミツレモン、塩昆布きゅうり、マグロポキ、白米、とうふとわかめの味噌汁と、彩り豊かな手づくりご飯を披露している。

　食卓には、大きい皿に盛り付けられた主菜から小鉢に入った副菜まで、野菜を使った健康志向の料理が並んでいた。

　この投稿にファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「お料理上手」「めちゃくちゃ種類豊富」などと称賛するコメントが寄せられている。