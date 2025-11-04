映画ランキング：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』7週連続1位、『爆弾』『てっぺんの向こうに〜』など6作品が初登場
最新の全国映画動員ランキング（10月31日〜11月2日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末3日間で動員29万4000人、興行収入4億4100万円と前週を上回る成績をあげ、7週連続で1位を獲得した。11月3日を含む累計成績は動員521万人、興収79億円を突破し、歴代興収ランキングでは91位にランクインした。
【画像】新作6本がランクイン、今週のTOP10
2位には、｢このミステリーがすごい！2023年版｣で1位を獲得した呉勝浩の同名小説を永井聡監督が実写化した『爆弾』が初登場。初日から3日間で動員27万1000人、興収3億7100万円を記録した。出演は山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、ほか。祝日を含む公開4日間の成績は動員37万9000人、興収5億2000万円となっている。
3位には、吉永小百合が女性初のエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子の半生を演じた『てっぺんの向こうにあなたがいる』がランクイン。初日から3日間で動員16万4000人、興収1億8900万円をあげた。監督は阪本順治、共演はのん、天海祐希、佐藤浩市、ほか。祝日を含む公開4日間の成績は動員19万4000人、興収2億2800万円。
4位には、サンエックスの人気キャラクターを劇場アニメ化した第4弾『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』。初日から3日間で動員15万人、興収1億8400万円を記録して初登場。監督はイワタナオミ、ナレーションは井ノ原快彦と本上まなみが務めている。公開4日間の成績は動員20万8000人、興収2億5300万円となった。
7位には、人気BLドラマ『2gether』のチャンプ・ウィーラチット・トーンジラー監督が手がけた『（LOVE SONG）』が16位からランクアップ。森崎ウィンと向井康二（Snow Man？がダブル主演を務め、共演は及川光博、藤原大祐らのほか、タイの人気俳優も出演している。
9位には、『孤狼の血』の著者・柚月裕子によるヒューマン・ミステリーを熊澤尚人監督が映画化した『盤上の向日葵』が初登場。出演は坂口健太郎、渡辺謙、佐々木蔵之介、ほか。
10位にグローバルボーイズグループ・INI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVEI「I Need I」』がランクインした。11月12日からは、メンバーによる2パターンの副音声上映も開始される。
■全国映画動員ランキングトップ10（10月31日〜11月2日）
1（1→）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（公開週7）
2（NEW）爆弾（1）
3（NEW）てっぺんの向こうにあなたがいる（1）
4（NEW）映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ（1）
5（3↓）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（16）
6（2↓）秒速5センチメートル（4）
7（NEW）（LOVE SONG）（1）
8（4↓）もののけ姫 ４Ｋデジタルリマスター（2）
9位（NEW）盤上の向日葵（1）
10位（NEW）INI THE MOVEI「I Need I」（1）
※11（7↓）国宝（22）
