『うるわしの宵の月』アニメ映像初公開 主題歌はOP&EDともにUNISON SQUARE GARDENが書き下ろし
2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送されるテレビアニメ『うるわしの宵の月』の初のアニメーション映像解禁となるティザーPVが公開され、さらに主題歌情報が解禁された。オープニング主題歌、エンディング主題歌をともにUNISON SQUARE GARDENが担当する。
【場面カット】うるわしすぎてバラ飛んでる…！ほほ笑む宵
本作は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げるラブストーリー。
本作のアニメーション映像初公開となるティザーPVでは、「王子」と呼ばれる女子・宵と、もう一人の「王子」・琥珀の出会いが描かれている。
オープニング・エンディング主題歌はUNISON SQUARE GARDENが担当。オープニング主題歌は「うるわし」、エンディング主題歌は「アザレアの風」という、ともに書き下ろしの新曲となる。
原作・やまもり三香氏のファンでもあるUNISON SQUARE GARDEN 田淵智也からはアーティストコメントも到着。「やまもり先生のこの美しすぎる世界にロックバンドの声と音は果たして合うのだろうか？お話があった時は相当悩みました」と、今回のタイアップにあたっての秘話も語られている。
■UNISON SQUARE GARDEN 田淵智也 コメント
津野米咲という友達に教えてもらってやまもり先生の作品に出会い、どの作品にも感動しすぎて勝手にこっそり曲を作っていたんですが、巡り巡ってこんなことになってしまいました。やまもり先生のこの美しすぎる世界にロックバンドの声と音は果たして合うのだろうか？お話があった時は相当悩みました。しかしやまもり先生、丸山監督はじめアニメスタッフ皆さまとお話させてもらいながら見えてきたのは「ロックバンドだから持っている隠せないエッヂ感」と「ボーカル斎藤宏介が可能にするこの作品と親和性のある色気」でした。そこを目指して浮かび上がってくるメロディと歌詞を掬い取り、楽曲を完成させました。作品の片隅でほのかな光を放ち、時にドラマのお手伝いをできたらと思っています。オープニング主題歌、そしてエンディング主題歌を担当しますUNISON SQUARE GARDENです。よろしくお願いします。
