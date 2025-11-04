相葉雅紀“SSM局長”に就任！Snow Man深澤辰哉は「ぜひロケに行きたい！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

相葉雅紀とニューヨークがMCを務める新シリーズ『口を揃えたフシギな話』が、11月10日19時からTBSにて2時間にわたって放送される。

■相葉雅紀は満を持しての局長就任

ホラー番組『口を揃えた怖い話』から新しいシリーズが誕生。この番組はUFO、宇宙人、都市伝説など世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティ。

「Saying the Same Mystery」（口を揃えたフシギ）、略して“SSM”の局長に相葉雅紀（嵐）、副局長にニューヨークの屋敷裕政、チーフ調査官に嶋佐和也が就任しMCを務める。

以前『USO!?ジャパン』に研究所メンバーとしてレギュラー出演していた相葉は、今回満を持しての局長就任となる。

“SSM会員”ことゲストには、宇宙飛行士の野口聡一、深澤辰哉（Snow Man）、横澤夏子を迎え、フシギな話好きのメンバーで送る。

■VTRを見たSnow Man深澤辰哉が「この番組最高！」

専門家たちが口を揃えたフシギな“未確認飛行物体”として、2025年3月にコロンビア・ブガ市の上空に現れた謎の球体“ブガ・スフィア”を紹介する。

その衝撃的な映像で世間を騒がせた球体は、現在メキシコのUFO研究家であるハイメ氏のもとで研究されており、今回番組の調査員が現地に緊急直撃。厳重に保管されているため通常は非公開だが、大谷翔平のおかげで特別に見せてもらえることに…!? 今まで詳細不明だった衝撃の事実に見応えたっぷりの内容となっている。

VTRを見た深澤は「この番組最高！ スケジュール空けるのでぜひロケに行きたい！」と語った。

■噂のパワースポットをAぇ! group佐野晶哉が検証

熊本県・阿蘇の大自然の中にある“押戸石巨石群”は、誰でもスプーンを曲げることができる…と噂されているパワースポットで、SNSでも話題になっている場所である。そんなフシギな話を検証するべく、相葉局長の後輩・Aぇ! groupの佐野晶哉が調査員として現地へ向かう。

パワースポットに到着した佐野が試しに方位磁石を巨石に近づけると、まさかの針がくるくると回転し、検証前からただならぬパワーの予感！ 本当にスプーンは曲がるのか？ また、パワースポットでは佐野の脳波計測なども行う。佐野のからだにも変化が起こる？

スタジオでは、スプーン曲げが得意という相葉局長を筆頭に、スタジオメンバー全員でスプーン曲げに挑戦してみることに。令和のバラエティではまず見られない、昭和のバラエティを彷彿とさせる光景に!? はたしてその結果は…!？

■“隕石から生まれた恐るべき生物”にスタジオ釘付け!?

専門家が口を揃えた「今見るべきフシギ映像」では、“変形するUFO”や“高速回転するタバコ”、“中継中に映り込んだ衝撃の生物”などを紹介する。

なかでも1分ほどの映像にもかかわらず、強烈なインパクトを残したのは“隕石から生まれた生物”だ。現在も姿を変え成長を続けているという見たこともない謎の姿の生物に、「SNSがある時代に何で誰も見たことがないんだ！」「早く研究機関に持って行って解明するべき！」「生物が成長する姿を見たいので、第2弾も絶対やって欲しい」などスタジオが釘付けとなった。

また宇宙飛行士の野口は、「宇宙人の存在について宇宙人という括りにはしたくない」と言及しつつも「地球人くらい高度な文明をもった地球外生命体は絶対いる」と自身の考えを明かした。

■番組情報

TBS系『口を揃えたフシギな話』

11/10（月）19:00～20:55

MC：相葉雅紀（嵐）、ニューヨーク（嶋佐和也・屋敷裕政）

スタジオゲスト：野口聡一、深澤辰哉（Snow Man）、横澤夏子 ※50音順

VTR出演：佐野晶哉（Aぇ! group）

VTR出演専門家：角由紀子、ナオキマン、三上丈晴 他 ※50音順

