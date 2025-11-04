ジャパンモビリティショーでBEVが各社ブースのセンターに、日本市場も電動化に屈する？―中国メディア

中国メディアの澎湃新聞は4日、東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー（JMS）2025を取り上げ、「バッテリー式電気自動車（BEV）が出展各社のブースのセンター（最中央の位置）を占めるようになった」とし、「日本市場もついに電動化に屈するのか」とする記事を掲載した。

記事はまず、JMS2025について、「年内最後の大規模な国際モーターショーであり、日本の自動車メーカーがこぞって出展している。2年前の電動化への様子見姿勢とは異なり、今年は各社が電動化に本腰を入れているようだ」と伝えた。

記事は、会場では中国のEV大手、比亜迪（BYD）が日本市場向けに導入する軽自動車規格のBEV「RACCO（ラッコ）」や、世界で最も売れている車であるトヨタ「カローラ」のBEVにも対応するコンセプトモデル、ホンダのBEV、0（ゼロ）シリーズ、スズキの軽乗用BEVコンセプトモデル「Vision e-Sky」などがメディアと一般来場者の注目を浴びていたと紹介した。



記事は、「世界4位の自動車市場である日本のEV移行はとても特殊だ」とし、ハイブリッド車（HEV）が主流で、BEVの浸透は進んでいないと指摘。英調査会社JATOダイナミクスによると、BEVの市場シェアは2019年がわずか0．5％で、23年は2．2％だったものの25年上半期（1〜6月）には1．3％にまで低下し、先進国で最低だと紹介した。

記事は、「日本市場では電動化が進まない中、BYDや米テスラ、韓国のヒョンデなどが市場浸透を加速させている。しかし依然として日本ブランドが優勢であり、BEVの普及率を大幅に上昇させるには、日本ブランドによるBEV投入が鍵となる」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）