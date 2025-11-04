嵐・相葉雅紀、Snow Man深澤辰哉らと“フシギな話”検証 Aぇ! group佐野晶哉は“パワースポット”調査へ
嵐の相葉雅紀が、10日放送のTBS系バラエティー『口を揃えたフシギな話』（後7：00〜8：55）に出演。ゲストのSnow Man深澤辰哉らととともに、世界で起こる不思議なエピソードを検証。相葉の後輩であるAぇ! groupの佐野晶哉は、パワースポットを調査するために熊本県を訪れた。
【写真】MCを務める相葉雅紀＆ニューヨーク
ホラー番組『口を揃えた怖い話』からの新シリーズで、UFO、宇宙人、都市伝説など世の中に数多ある“不思議”の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介するミステリーバラエティ。「Saying the Same Mystery」（口を揃えたフシギ）、略して“SSM”の局長に相葉、副局長にニューヨークの屋敷裕政、チーフ調査官に嶋佐和也が就任し、MCを務める。
以前『USO!?ジャパン』に研究所メンバーとしてレギュラー出演していた相葉は、今回満を持しての局長就任となる。“SSM会員”ことゲストには、宇宙飛行士の野口聡一氏、深澤辰哉（Snow Man）、横澤夏子を迎え、フシギな話好きのメンバーで届ける。
専門家たちが口を揃えたフシギな“未確認飛行物体”として、2025年3月にコロンビア・ブガ市の上空に現れた謎の球体“ブガ・スフィア”を紹介する。その衝撃的な映像で世間を騒がせた球体は、現在メキシコのUFO研究家であるハイメ氏のもとで研究されており、今回番組の調査員が現地に緊急直撃。厳重に保管されているため通常は非公開だが、大谷翔平のおかげで特別に見せてもらえることに…。今まで詳細不明だった衝撃の事実に見応えたっぷりの内容となっている。
VTRを見た深澤は「この番組最高！ スケジュール空けるので是非ロケに行きたい！」と語った。
熊本県・阿蘇の大自然の中にある“押戸石巨石群”は、誰でもスプーンを曲げることができると噂されているパワースポット。そんなフシギな話を検証するべく、相葉局長の後輩・Aぇ! groupの佐野晶哉が調査員として現地へ向かう。
パワースポットに到着した佐野が試しに方位磁石を巨石に近づけると、まさかの針がくるくると回転し、検証前からただならぬパワーの予感。本当にスプーンは曲がるのか!?また、パワースポットでは佐野の脳波計測なども行う。佐野のからだにも変化が起こる。
スタジオでは、スプーン曲げが得意という相葉局長を筆頭に、スタジオメンバー全員でスプーン曲げに挑戦してみることに。令和のバラエティではまず見られない、昭和のバラエティを彷彿とさせる光景となった。
専門家が口を揃えた「今見るべきフシギ映像」では、“変形するUFO”や“高速回転するタバコ”、“中継中に映り込んだ衝撃の生物”などを紹介する。なかでも1分ほどの映像にもかかわらず、強烈なインパクトを残したのは“隕石から生まれた生物”だった。現在も姿を変え成長を続けているという見たこともない謎の姿の生物に、「SNSがある時代に何で誰も見たことがないんだ！」「早く研究機関に持って行って解明するべき！」「生物が成長する姿を見たいので、第2弾も絶対やって欲しい」などスタジオが釘付けとなった。
また宇宙飛行士の野口氏は、「宇宙人の存在について宇宙人という括りにはしたくない」と言及しつつも「地球人くらい高度な文明をもった地球外生命体は絶対いる」と自身の考えを明かした。
収録後、相葉局長は「とても楽しかったです！ 時間が経つのを忘れるくらい、スタジオメンバーの皆さんとVTRにのめり込んで見ていました。これまで見たことのないフシギな案件を扱った調査VTRが沢山あるので、ワクワクしながら見られる番組だと思います！」と語った。
『口を揃えた怖い話』から番組に参加しているニューヨークの屋敷は「怖い話は“怖い”が着地じゃないですか。フシギな話ってね、“色んな種類”の着地ができるというか。最後のオチはこっちに委ねられているというか。それが読後感があって良かったなと思いました！」と番組の魅力を語った。嶋佐は「フシギな映像を見た後に、スタジオメンバーで考察を言う時間が楽しかったです！見ていただく方もご家族とか、友人とか恋人とかと考察を一緒に言いながら見て楽しんでほしいですね。それ込みで面白い番組だと思います！」と視聴者へ番組の楽しみ方を語った。
