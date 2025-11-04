RADWIMPS、トリビュートアルバム第1弾＆第2弾アーティスト発表 上白石萌音の参加が決定「お風呂場でラップを」
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の参加アーティスト第1弾、弾が発表された。
【写真】「お風呂場でラップを練習しました」第2弾アーティストとして発表された上白石萌音
同アルバムには全14組が参加し、11月3日から14日間にわたり、RADWIMPSの公式SNSおよび特設サイトにて1日1組ずつ発表されていく。
初日の11月3日にはiriが「ふたりごと」をカバーすることが明らかとなった。iriは中学生時代、友人からイヤホン越しにアルバム『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』を聴かせてもらった記憶を振り返り、「思い出がたくさん詰まった大切な一曲」とコメント。当時の情景を思い起こしながら「少し大人になった私」として歌に向き合ったという。
続く11月4日には、俳優・歌手の上白石萌音が「25コ目の染色体」をカバーすることが発表された。上白石萌音は「高校の授業ノートの端に歌詞を書いていた」「お風呂場でラップを練習しました」と語り、RADWIMPSへの強い憧れと影響を明かしつつ、「感謝を込めて歌いました」とメッセージを寄せている。
20周年を記念し、多彩なアーティストたちによって新たな命が吹き込まれるRADWIMPS楽曲。今後の発表にも大きな期待が寄せられている。
