東京ドーム開催『MUSIC EXPO』、全50曲に4万人熱狂 ENHYPEN、HANA、TXT、Number_iら豪華12組出演【セットリスト掲載】
音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』が3日、東京ドームで開催された。アジアを代表する豪華12組が集結し、全50曲・3時間にわたる熱演で4万人の観客を魅了した。
オープニングはMC・山里亮太（南海キャンディーズ）の「皆さま、盛り上がっていますか？」という呼びかけからスタート。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）という錚々たるラインナップが紹介されると、会場は早くも大歓声に包まれた。神宮寺勇太（Number_i）は「東京ドームということで、めちゃくちゃ楽しみにしていました」と笑顔でコメントし、熱気をさらに高めた。
トップバッターはKAWAII LAB.。CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」を皮切りに、SWEET STEADY「YAKIMOCHI」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」、FRUITS ZIPPER「かがみ」と“かわいい”の代名詞ともいえる楽曲を連発し、会場をポップなエネルギーで満たした。「わたしの一番かわいいところ」ではKAWAII LAB.の4組が一堂に登場し、キラキラと輝くオーラで観客の心をわしづかみにした。
“IVEの妹分”として今年3月に正式デビューしたKiiiKiiiは、白と黒を基調としたシックなスタイルで登場。「DANCING ALONE」「BTG」「I DO ME」といった楽曲で、フレッシュさとグルーヴ感を両立させたステージングを見せ、初々しさと実力を兼ね備えた存在感を示した。
続くBE:FIRSTとENHYPENによるダンスコラボステージは、まさに圧巻。SOTA（BE:FIRST）が「めっちゃくちゃ苦戦しました」と語るほどの難度を誇る構成で、息をのむようなパフォーマンスに大歓声が沸き起こった。
BIGHIT MUSICから6年ぶりに誕生した新グループ・CORTISは、8月18日のデビュー直後にして日本初パフォーマンスを披露。新人とは思えない完成度の高いステージで、観客から驚きと称賛の声が上がった。
タイ発の人気ガールズグループ・4EVEは、ダンス・歌・ラップ・立ち姿まですべてが洗練されたステージングで魅了。「Hot 2 Hot」では扇子を用いたパフォーマンスを披露し、しなやかさと力強さを兼ね備えた存在感を見せた。最後に「コップンカー」と日本語で感謝を伝え、ステージを後にした。
7人組ガールズグループ・HANAは、「Drop」「My Body」「Blue Jeans」「ROSE」の4曲を披露。初の東京ドームとは思えないほど堂々としたステージで、観客を圧倒した。トークではCHIKAが「（パフォーマンス中に）上を見たときに『うわっ！ドームや！』と。幸せでした」と笑顔で語り、夢の舞台への感謝を伝えた。
ENHYPENは、「BLOSSOM」「Shine On Me」「No Doubt（Japanese Ver.）」など全く異なる表情の3曲を披露。繊細でエモーショナルな世界観とともに、彼らの新たな一面を印象づけた。
BE:FIRSTは、音と一体化するようなダンスブレイクや「夢中」「I Want You Back」での自然体なパフォーマンスで観客を引き込み、音楽を楽しむ姿が印象的だった。ENHYPENとのコラボダンスも実現し、異なる個性が交わるスペシャルな瞬間に、どよめきと歓声が響いた。
TOMORROW X TOGETHERは、テヒョンが「東京ドームで皆さんにお会いできて幸せです」と語ったとおり、MOA（ファンネーム）への愛に満ちたステージに。日本語のみで展開されたMCでは、ボムギュの「電話にでんわ〜」というギャグにスビンが「さむい！」と返すなど、会場を笑いで包んだ。多幸感あふれるステージに、客席は終始温かな空気に包まれた。
ラストを飾ったのはNumber_i。「GOAT」で火花が舞う中、鮮烈に登場し、「FUJI」「INZM」「SQUARE_ONE」「Numbers」「未確認領域」「i-mode」と一気に駆け抜けた。圧倒的な存在感と完成されたパフォーマンスで、音楽を通じてすべてを語り尽くし、有終の美を飾った。
全50曲を披露した『MUSIC EXPO LIVE 2025』は、アジアを代表するアーティストたちが垣根を越えて交わり、音楽の力を証明した一夜に。エンディングでは出演者全員が再登場し、4万人の観客とともに別れを惜しみながら、盛大な拍手の中で幕を閉じた。
【『MUSIC EXPO LIVE 2025』セットリスト】
■OPENING（ALL AERTIST）
■KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
「かわいいだけじゃだめですか?」（CUTIE STREET）
「YAKIMOCHI」（SWEET STEADY）
「倍倍FIGHT!」（CANDY TUNE）
「かがみ」（FRUITS ZIPPER）
「わたしの一番かわいいところ」（KAWAII LAB.）
■KiiiKiii
「DANCING ALONE」
「BTG」
「I DO ME」
■SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
「Masterplan」
「Bite Me」
■CORTIS
「What You Want」
「JoyRide」
「GO!」
「FaSHioN」
■4EVE
「Keep a Secret」
「Situationship」
「hot2hot」
■HANA
「Drop」
「My Body」
「Blue Jeans」
「ROSE」
■ENHYPEN
「Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]」
「Fatal Trouble」
「No Doubt (Japanese Ver.)」
「BLOSSOM」
「Shine On Me」
「Sweet Venom」
「Brought The Heat Back」
■BE:FIRST
「Secret Garden」
「Mainstream」
「Milli-Billi」
「Boom Boom Back」
「夢中」
「I Want You Back」
■SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
「TT -Japanese ver.-」
「ヘビーローテーション」
■TOMORROW X TOGETHER
「Upside Down Kiss」
「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」
「Where Do You Go?」
「5時53分の空で見つけた君と僕[Japanese Ver.]」
「きっとずっと(Kitto Zutto)」
「Can't Stop」
■Number_i
「GOAT」
「FUJI」
「INZM」
「SQUARE_ONE」
「Numbers」
「未確認領域」
「i-mode」
■ENDING（ALL ARTISTS）
