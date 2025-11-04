Kis-My-Ft2、大みそかに新曲発売へ 15周年イヤー明るく彩る新ビジュアルも解禁
6人組グループ・Kis-My-Ft2が通算33枚目となるニューシングル「&Joy」(読み：エンジョイ)を12月31日にリリースすることが決定。さらに、新ビジュアルも解禁となった。
【写真】ACEesを前にバラエティー魂をさく裂させたキスマイ
表題曲「&Joy」は「忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！」というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイPOPSに仕上がっている。
カップリングには、8月にKis-My-Ft2初の配信シングルとしてリリースした「A CHA CHA CHA」をはじめ、通常盤にはさらに新曲2曲が収録される。
さらに、初回盤Aには「&Joy」Music Videoと、シングルジャケット撮影や「&Joy」Music Video（以下MV）撮影のメイキングドキュメント、「A CHA CHA CHA」MV撮影のメイキングドキュメントが収録され、初回盤Bには「A CHA CHA CHA」Music Videoと、ここでしか見ることのできない撮り下ろしバラエティコンテンツ、さらに「&Joy」のMV DANCEver.が収録。
また、 ファミクラストアオンラインショップ限定盤には今年6月から全国8都市で開催された「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」よりツアー公演初日・ららアリーナ東京ベイで6月21日に披露した６人で初となる「Curtain call」のパフォーマンス、横浜アリーナで8月10日に初披露した「A CHA CHA CHA」（生配信時とは別編集）の2曲のライブ映像と、ソロカットにフォーカスした「&Joy」のMV LIPver.が収録され、各形態見どころたっぷりの収録内容となっている。
そして、シングルの情報解禁と合わせてKis-My-Ft2の新ビジュアルも解禁された。楽曲の世界観に合わせ、四季の空を表現した色あざやかな背景でPOPな色味を取り入れながらも、ジャケットスタイルで洗練されたスタイリングとなっており、Kis-My-Ft2のデビュー15周年イヤーの幕開けを明るく彩るようなアートワークに仕上がっている。
