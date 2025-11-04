永野芽郁、「来年もファンの皆さんと共に」四季折々の表情披露 11作目となるカレンダーの発売決定
俳優・永野芽郁のの11作目となる『オフィシャルカレンダー2026』が12月21日に発売されることが決定した。
【写真】夏の表情は浴衣姿で! 笑みを浮かべる永野芽郁
今回のカレンダーは「一緒に過ごす春夏秋冬 」をテーマに制作。四季折々のスタ
イリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込んだ、毎日眺めたくなるカレンダーだ。
春はピンクやグリーンの華やかな装いで登場。夏はヨーヨーを手に涼やかな浴衣
姿や、スイカを頬張る無邪気な笑顔のカット。秋は眼鏡姿でシックな雰囲気と、永
野のナチュラルな魅力を同時に感じられるカットを収録。冬はニットスタイルで、暖かな雰囲気を感じられるカットに。四季折々のシーンを通して、永野の幅広い表情や魅力を余すことなく楽しめる、盛りだくさんな内容となっている。
また、このカレンダーには「来年もファンの皆さんと共に歩んでいきたい」という永野本人の想いが込められている。日常生活のなかでそっと寄り添い、一年を共
にする存在として、長年応援してくださっているファンへの感謝をカタチにした特
別なカレンダーだ。
さらに本作は「ポスタータイプ」と「デスクタイプ」の豪華2種を展開。この度、表紙ビジュアル2種に加え、特典カット3種を一挙に解禁する。ポスタータイプの表紙は、ピンクのジャケットにパープルのスカーフを合わせ、ピンクの壁に囲まれたキュートなカット。春らしい 一年の始まりを予感させるカットとなっている。
デスクタイプの表紙は、ポスタータイプとはガラリと雰囲気を変え、柔らかなニットのホワイトコーデに身を包み、花を手にこちらを見つめるシックなビジュアル。大人びた表情と眼差しが映し出され、永野の魅力を存分に引き出したカットとなっている。
