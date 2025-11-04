「日経225ミニ」手口情報（4日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万5089枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5089枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15089( 15089)
ソシエテジェネラル証券 7453( 7453)
楽天証券 8096( 3934)
SBI証券 6615( 3191)
松井証券 1166( 1166)
マネックス証券 335( 335)
フィリップ証券 311( 311)
三菱UFJeスマート 555( 241)
日産証券 211( 211)
ドイツ証券 166( 166)
インタラクティブ証券 71( 71)
バークレイズ証券 57( 57)
岩井コスモ証券 31( 31)
JPモルガン証券 21( 21)
ゴールドマン証券 5( 5)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 324545( 324545)
ソシエテジェネラル証券 137035( 137035)
SBI証券 163704( 85624)
松井証券 49757( 49757)
楽天証券 88773( 42419)
バークレイズ証券 35511( 35511)
サスケハナ・ホンコン 33087( 33087)
日産証券 18101( 18101)
JPモルガン証券 13028( 13028)
三菱UFJeスマート 20325( 10881)
マネックス証券 9950( 9950)
ゴールドマン証券 8501( 8397)
ビーオブエー証券 5680( 5680)
ドイツ証券 4021( 4021)
フィリップ証券 3042( 3042)
インタラクティブ証券 2021( 2021)
岩井コスモ証券 1432( 1432)
BNPパリバ証券 1020( 1020)
UBS証券 571( 571)
東海東京証券 453( 453)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 121( 121)
ソシエテジェネラル証券 112( 112)
SBI証券 188( 50)
楽天証券 120( 38)
三菱UFJeスマート 41( 29)
JPモルガン証券 24( 24)
フィリップ証券 13( 13)
マネックス証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
ドイツ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
