この記事をまとめると ■トヨタがジャパンモビリティショーにて「COROLLA CONCEPT」を展示 ■さまざまなパワーソースを想定してデザインされている ■新型カローラとして成立するようにデザインが煮詰められている

未来のカローラがやってきた！

「TO YOU」をブーステーマにしたトヨタでは、歴史を感じさせる名車から最新のコンセプトカーまで、じつに幅広い展示が行われましたが、そのなかでも大きく注目されていたのが「COROLLA CONCEPT」です。よりスポーティになったスタイルの意図はどこにあるのか。さっそくデザインを担当した郷さんに話を聞いてみました。

●「あなた」に向けたスポーティセダン

──では始めに。一見して非常にスポーティなスタイルですが、次世代カローラの方向性はそこにあるという意図でしょうか？

「まさに、中庸なクルマにはしないということですね。カローラは多くの国や地域で販売していますが、世界にはスポーティでカッコいいクルマ（カローラ）がほしいというユーザーがきっといるだろうと。そこは今回のトヨタブースのテーマである「TO YOU」を意識し、誰もがというより、そうした「あなた」に届けたいという意図がありました（Toyota Compact Car Company デザイン部長 郷 武志さん（以下同））」

──前後オーバーハングの短さが印象的ですが、とくにBEVのみの想定ではない？

「はい。BEVはもちろん、PHEVやICEまで幅広い動力源に対応したプラットフォームを想定しています。この低いボンネットフードにエンジンが収まることが今回の技術的なキモといえますね」

──フロントはトヨタが展開するハンマーヘッド的な表情ですが、今回はその進化版ということでしょうか？

「そうですね。ハンマーヘッドは先進性を感じるクルマにマッチした表現ですが、これもつねに進化させる必要があります。今回は非常に低い位置に置いたことがひとつと、左右両端にあるブラックのガーニッシュと一体化することで、ロー＆ワイドな表情を強調しています」

──大径タイヤによって、とくにフロントフェンダーは大きく盛り上がっているのが印象的ですね

「大径タイヤと低いフードの組み合わせにより、スポーティさの象徴として非常に薄いフェンダーを実現しています。一方で、リヤでは大きく張り出したフェンダーが特徴ですが、これはキャビン後端を大きく絞り込んだことが効いた造形ですね」

──フロントドア部でベルトラインをナナメ下に落とした意図はどこにありますか？

「従来のスポーツカーでは、低い位置に座ることで、あたかもバスタブのなかのように、ボディに囲まれる例が多かったのですが、今回はフードを下げたこととカウルをナナメにすることで、前方視界が非常に優れているんですね。低く座りながらも運転しやすいというのがカローラとして重要だということです」

「未来のカローラはこれ！」と堂々といえる1台に

●都会が似合う近代的でモダンな立体的造形

──今回は曲面だけでなく、シャープなラインも目立ちますが、とくにフロントドア後端からリヤフェンダーに下るナナメのラインが特徴的です

「これはタイヤを強調するのが狙いで、このラインより上面を削り取ることでリヤフェンダーがしっかり前に出てくるんですね。これもスポーティなスタイルの要素といえますが、同時にシャープなラインによって近代的かつジオメトリックな雰囲気を出したかったこともあります」

──リヤセクションはより直線的ですが、それも同じ意図からですか？

「はい。都市のコンクリートのなかを走るのが似合うような立体的でモダンな造形ですね。たとえば、ビルのガラスに映っても各面が際立つようなイメージです」

──キャビンとボディを2トーンカラーでわけたのにはどんな狙いがありましたか？

「これもロー＆ワイドなスポーティ表現の一環ですね。具体的には、ルーフのブラックのラインがリヤスポイラーまで繋がっていることで、全高がより低く見える効果があるんです。また、先のとおりキャビンの後端が絞られることでリアフェンダーが大きく張り出しているのですが、そこを強調する効果もあります」

──ホイールですが、シルバーの部分がほとんどない繊細な造形が特徴ですね

「ブラックな面と細いシルバーの線で精緻感と力強さの両立を狙いました。もともと大きなホイールではあるのですが、さらに大きさを感じるよう黒い面を多く取って、ガッチリした印象に仕上げています」

──では最後に。今回このクルマを手掛けてみてどのような手応えを感じましたか？

「来年はカローラの60周年にあたるのですが、やはり時代やお客様のニーズに合わせて変わって行く必要があると感じています。その点今回は覚悟をもって「これがカローラです！」といえる提案ができたと思います。個人的には、早くユーザーの皆さんの反応が知りたいところですね（笑）」

──実際、トヨタブースではいちばん賑わっていたのが印象的ですね。本日はありがとうございました。