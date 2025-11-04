Kis-My-Ft2、通算33枚目となるニューシングル「&Joy」を大晦日にリリース！新ビジュアルも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Kis-My-Ft2が通算33枚目となるニューシングル「&Joy」を12月31日にリリースすることが決定。新ビジュアルも解禁となった。

■多幸感あふれるジョイフルなキスマイポップス

表題曲「&Joy」は忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！ というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイポップス。

カップリングには、8月にKis-My-Ft2初の配信シングルとしてリリースした「A CHA CHA CHA」を収録。通常盤にはさらに新曲2曲が追加収録される。

そして、初回盤Aには「&Joy」のMVと、シングルジャケット撮影や「&Joy」のMV撮影のメイキングドキュメント、「A CHA CHA CHA」MV撮影のメイキングドキュメントが収録され、初回盤Bには「A CHA CHA CHA」のMVと、ここでしか観ることのできない撮り下ろしバラエティコンテンツ、さらに「&Joy」のMVのダンスバージョンが収録される。

また、 ファミクラストアオンラインショップ限定盤には今年6月から全国8都市で開催された『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』よりツアー初日公演のららアリーナ東京ベイで6月21日に披露した6人で初となる「Curtain call」のパフォーマンス、横浜アリーナで8月10日に初披露した「A CHA CHA CHA」（生配信時とは別編集）の2曲のライブ映像と、ソロカットにフォーカスした「&Joy」のMVのリップバージョンが収録される。

ニューシングルの情報解禁と合わせてKis-My-Ft2の新ビジュアルも解禁された。

楽曲の世界観に合わせ、四季の空を表現した色あざやかな背景でポップな色味を取り入れながらも、ジャケットスタイルで洗練されたスタイリングとなっており、Kis-My-Ft2のデビュー15周年イヤーの幕開けを明るく彩るようなアートワークに仕上がっている。

■リリース情報

2025.12.31 ON SALE

SINGLE「&Joy」

