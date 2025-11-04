「日経225ミニ」手口情報（4日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限3万3227枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3227枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33227( 32227)
ソシエテジェネラル証券 21154( 19154)
SBI証券 6541( 2025)
楽天証券 2792( 1748)
松井証券 931( 931)
三菱UFJeスマート 808( 492)
フィリップ証券 348( 348)
インタラクティブ証券 276( 276)
マネックス証券 225( 225)
日産証券 141( 127)
ドイツ証券 66( 66)
バークレイズ証券 69( 55)
シティグループ証券 20( 20)
岩井コスモ証券 7( 7)
立花証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
共和証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 3000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 330214( 330118)
ソシエテジェネラル証券 180510( 180500)
SBI証券 96705( 46813)
バークレイズ証券 43501( 42808)
サスケハナ・ホンコン 42279( 42279)
松井証券 37942( 37942)
楽天証券 50151( 24603)
日産証券 21809( 21202)
モルガンMUFG証券 15952( 15952)
BNPパリバ証券 9156( 9156)
JPモルガン証券 8882( 8882)
三菱UFJeスマート 13796( 7880)
ビーオブエー証券 8747( 7347)
マネックス証券 5690( 5690)
東海東京証券 5569( 5569)
野村証券 5118( 5118)
広田証券 5118( 5118)
みずほ証券 4120( 4118)
ゴールドマン証券 2637( 2625)
フィリップ証券 2105( 2105)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 222( 222)
ABNクリアリン証券 190( 190)
SBI証券 183( 53)
日産証券 54( 50)
フィリップ証券 42( 42)
松井証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 30( 18)
楽天証券 87( 17)
マネックス証券 17( 17)
バークレイズ証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
