「TOPIX先物」手口情報（4日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万82枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万82枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30082( 29749)
ソシエテジェネラル証券 27528( 27039)
JPモルガン証券 8079( 7262)
モルガンMUFG証券 8823( 7144)
バークレイズ証券 5630( 5620)
ゴールドマン証券 10585( 5574)
サスケハナ・ホンコン 4453( 4453)
ビーオブエー証券 2368( 2322)
シティグループ証券 4126( 2270)
ドイツ証券 1956( 1956)
みずほ証券 2626( 1926)
BNPパリバ証券 2622( 1262)
野村証券 3098( 950)
日産証券 740( 738)
広田証券 470( 470)
SBI証券 634( 412)
大和証券 402( 402)
SMBC日興証券 696( 321)
UBS証券 662( 308)
三菱UFJeスマート 142( 132)
三菱UFJ証券 1400( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
三菱UFJ証券 1300( 0)
ゴールドマン証券 950( 0)
みずほ証券 700( 0)
BNPパリバ証券 550( 0)
JPモルガン証券 500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース