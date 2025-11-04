　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万82枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 30082(　 29749)
ソシエテジェネラル証券　　　 27528(　 27039)
JPモルガン証券　　　　　　　　8079(　　7262)
モルガンMUFG証券　　　　　　　8823(　　7144)
バークレイズ証券　　　　　　　5630(　　5620)
ゴールドマン証券　　　　　　 10585(　　5574)
サスケハナ・ホンコン　　　　　4453(　　4453)
ビーオブエー証券　　　　　　　2368(　　2322)
シティグループ証券　　　　　　4126(　　2270)
ドイツ証券　　　　　　　　　　1956(　　1956)
みずほ証券　　　　　　　　　　2626(　　1926)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2622(　　1262)
野村証券　　　　　　　　　　　3098(　　 950)
日産証券　　　　　　　　　　　 740(　　 738)
広田証券　　　　　　　　　　　 470(　　 470)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 634(　　 412)
大和証券　　　　　　　　　　　 402(　　 402)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 696(　　 321)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 662(　　 308)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 142(　　 132)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　1400(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　1300(　　　 0)
ゴールドマン証券　　　　　　　 950(　　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 700(　　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 550(　　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　 500(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース