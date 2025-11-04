　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6110枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 16110(　 15773)
ソシエテジェネラル証券　　　　5770(　　5759)
バークレイズ証券　　　　　　　2024(　　2024)
JPモルガン証券　　　　　　　　1508(　　1508)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3587(　　1249)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1184(　　1184)
松井証券　　　　　　　　　　　1082(　　1082)
楽天証券　　　　　　　　　　　1621(　　1051)
ゴールドマン証券　　　　　　　1503(　　 915)
ビーオブエー証券　　　　　　　 878(　　 794)
日産証券　　　　　　　　　　　 644(　　 644)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 602(　　 476)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 452(　　 452)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 443(　　 443)
フィリップ証券　　　　　　　　 397(　　 397)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 383(　　 296)
インタラクティブ証券　　　　　 264(　　 264)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 197(　　 197)
マネックス証券　　　　　　　　 178(　　 178)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 163(　　 163)
シティグループ証券　　　　　　1362(　　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　　80(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　60(　　　60)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　58(　　　54)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　　52)
松井証券　　　　　　　　　　　　38(　　　38)
楽天証券　　　　　　　　　　　　74(　　　34)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　28(　　　26)
日産証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
バークレイズ証券　　　　　　　　 9(　　　 9)
フィリップ証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース