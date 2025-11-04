

左から山本佳志、井筒雄太、塩田将己、向山毅、青山隼、寺田真二郎





秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）がグループ初となるカレンダーブックを発売！ 3日にメンバーの青山隼（あおやま・じゅん）、井筒雄太（いづつ・ゆうた）、塩田将己（しおた・まさき）、寺田真二郎（てらだ・しんじろう）、向山毅（むかいやま・たけし）、山本佳志（やまもと・けいし）が渋谷で発売記念イベントを行なった。

今回のカレンダーブックは。デビューして1年が過ぎ、年齢を重ねる度にカッコよく、そしてキュートに進化を遂げる6人を12ヶ月分それぞれにテーマを変え、北海道で自然たっぷりに撮り下ろしたものとなっている。





【写真】イルミネーションとともに一枚

見どころについて山本は「今回の撮影で一番最初に決まったショットが、僕が裸にベストで馬に乗るっていう（笑）。大丈夫なのかなと思ったんですけど、北海道でしか経験できない、すごくキレイな画で大満足でした」と語る。

井筒は「マフラーを巻いた写真がありまして。『ちょっとドキドキした』みたいなお声をいただけるので、ぜひ見ていただけたら」と話した。

バギーに乗っているシーンを挙げた塩田。「昭和感あるデニムの上下のセットアップに、髪型まで全部レトロスタイルで、今までにない経験をさせてもらった」とのこと。

向山は裏表紙にもなっている羊蹄山をバックにした6人のカット。「ここはパワースポットらしいんです。僕たちを通じてパワーを受け取っていただきたいと思ってます」とアピール。

青山は11月担当とのことで、「ワインを持って、たそがれています。石原軍団さんになりきったイメージで撮影に臨んで、衣装もエロティックというか、普段とは違った一面が見れる」と話してくれた。

最年長でメンバー唯一の40代、リーダーの寺田は「メルヘン担当というか、羊と戯れたり、タンポポを吹いたり、可愛いシーンが一番多くて（笑）。40代の中で一番可愛いと思うので、記事の見出しに『奇跡の40代』と書いてもらいたいです」とほほえんだ。





『SHOW-WA カレンダーブック 2026』撮影／佐藤容平





今年のSHOW-WAついて井筒は「初めてライブツアーをやらせていただいて、僕たちの成長になった1年」とふり返る。ツアーでは向山の提案で、罰ゲームでたらい落としをやったそう。

向山は「ドリフターズが大好きで、SHOW-WAでもやろうと。ツアーの予算をほぼ注ぎ込んで、たらい落としのセットを作ってもらいました（笑）。僕らは『昭和歌謡をリバイバル』ってやってるけど、お笑いもリバイバルでやっていけたら」と話した。

来年について寺田は「1月7日に3枚目のシングル『東京ジャンクション』が出るんですけど、2026年を代表する楽曲になったら嬉しいです」と話す。

向山は「カレンダーブックがSHOW-WAの予定で全部埋められるような。一緒に思い出を作っていけるような1年間にしたい」と意気込んだ。



そして塩田は「先日ファーストツアーを終えて、SHOW-WAの強みや、次はこうしたいとか生まれたので、それをセカンドツアーとしてやりたいと思ってますし。どんどん大きな会場でやれるように。絶対叶えたい目標があって、それは武道館ワンマンライブ。直近の大きな夢のひとつです」と語ってくれた。



SHOW-WA カレンダーブック2026 デジタルリパッケージ版





取材・文・撮影／関根弘康