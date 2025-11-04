元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、訪米中の行動を巡り作家の岩下尚史氏からツッコミを受ける場面があった。

金遣いにまつわるトークで、岩下氏から「この人はね、私よりお金持ち」といじられた北斗。岩下氏から促され、ロサンゼルスに行った時の出来事を明かした。

「たまたまロサンゼルスで、乗り換えがロサンゼルスだったから、友達に会いに寄りました。そしたら、ワールドシリーズの最中だったの。せっかくだから大谷選手、見たいじゃない？ロスに行ったら」

ところが、友人にチケットの値段を聞いてびっくり。「驚かないで下さいよ？前のいい席が“400万ですよ？”って言われたの。400ドルじゃなくて400万ね。2人だと800万。びっくりして。後ろの方、小さくても16万。2人で32万って言われて」。結局、断念したことを明かした。

この事実をネットで知ったという岩下氏は「コメント欄に“いつまでも貧乏人側に立って。何でお前、金持ちのくせに”ってさ、私と同じこと書いている人がいたわよ。思ったことが書いてあった」とぶっちゃけ。「大衆に寄り添い方が下手」といじられると、北斗は「さすがに買えない」とつぶやいていた。