Number_i・TXT・BE:FIRST・ENHYPEN・HANAら東京ドームに豪華集結 SPコラボも実現「MUSIC EXPO LIVE 2025」レポ
【モデルプレス＝2025/11/04】2025年11月3日、東京ドームにて音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」が開催された。全12組のアーティストがスペシャルなステージを届けた。
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結
「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍する全12組のアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届けた。出演アーティストはBE:FIRST（ビーファースト）、CORTIS（コルティス）、ENHYPEN（エンハイプン）、HANA（ハナ）、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／フルーツジッパー、CANDY TUNE／キャンディーチューン、SWEET STEADY／スイートステディ、CUTIE STREET／キューティーストリート）、KiiiKiii（キキ）、Number_i（ナンバーアイ）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、4EVE（フォーイブ）。MCは南海キャンディーズ・山里亮太が務めた。この模様はNHK総合テレビ版で2025年12月12日22時30分より放送されるほか、「MUSIC EXPO 2025 拡大版」としてBSP4K（2025年12月20日23時30分〜）、BS（2026年1月3日0時〜）から放送されることも決定している。
オープニング、東京ドームのステージにはCORTIS、HANA、KiiiKiii、KAWAII LAB.、BE:FIRST、4EVE、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER、Number_iの順に登場。TOMORROW X TOGETHERのスビン（SOOBIN）は「素晴らしいアーティストの皆さんと最高のライブをお届けします」と意気込むと、他のメンバーも気合を入れるようにガッツポーズ。Number_iの神宮寺勇太は「僕たち『MUSIC EXPO』は2回目なんですけど東京ドームということでめちゃくちゃ楽しみにしていました。東京ドームの皆さんよろしくお願いします！」と呼びかけていた。
アーティストたちが準備のために1度ステージを降壇すると、山里は「アーティストの方の素敵な言葉を聞きまして。『自分たちを応援してくれるファンの方々がいろんなアーティストを応援している姿を観て、自分たちはなんて素敵なファンに支えられているんだろう』そうおっしゃっていたのが印象に残っていました」と振り返り「ここにいる皆さんもそういった素敵な方々だと思います。いろんなアーティストの方が出ます。皆さん大いに盛り上がっていただきたい。そして皆さんは今日目撃者であり大事な出演者だと思っています。皆さんの大事な推しの共演者として大いに盛り上がっていきましょう！」と会場の熱気を高めるように呼びかけた。
全アーティストの単独ステージのほか、BE:FIRST×ENHYPENによるお互いの曲のダンスコラボレーション、KAWAII LAB.×KiiiKiiiによる日韓を代表するアイドルソングのコラボレーションも。さらに、Number_i・TOMORROW X TOGETHER・CORTISの3組、タイのガールズグループ・4EVEとHANAの2組によるスペシャルトークも展開されるなど、盛りだくさんの4時間に。ラストは再びステージ上に全アーティストが集まり、各々のファンに手を振ったり、ファンサービスをしたりと別れを惜しんでいた。（modelpress編集部）
BE:FIRST（6人で出演）
CORTIS
ENHYPEN
HANA
KAWAII LAB. （FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
Number_i
TOMORROW X TOGETHER
4EVE
MC：山里亮太（南海キャンディーズ）
OPENING
CUTIE STREET／かわいいだけじゃだめですか？
SWEET STEADY／YAKIMOCHI
CANDY TUNE／倍倍FIGHT!
FRUITS ZIPPER／かがみ
KAWAII LAB.／わたしの一番かわいいところ
KiiiKiii／DANCING ALONE
KiiiKiii／BTG
KiiiKiii／I DO ME
SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
Masterplan
Bite Me
CORTIS／What You Want
CORTIS／JoyRIde
CORTIS／GO!
CORTIS／FaSHioN
4EVE／Keep a Secret
4EVE／Situationship
4EVE／hot2hot
HANA／Drop
HANA／My body
HANA／Blue Jeans
HANA／ROSE
ENHYPEN／Bad Desire（With or Without You）[Japanese Ver.]
ENHYPEN／Fatal Trouble
ENHYPEN／No Doubt（Japanese Ver.）
ENHYPEN／BLOSSOM
ENHYPEN／Shine On Me
ENHYPEN／Sweet Venom
ENHYPEN／Brought The Heat Back
BE:FIRST／Secret Garden
BE:FIRST／Mainstream
BE:FIRST／Milli-Billi
BE:FIRST／Boom Boom Back
BE:FIRST／夢中
BE:FIRST／I Want You Back
SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
TT-Japanese ver.-（TWICEカバー）
ヘビーローテーション（AKB48カバー）
TOMORROW X TOGETHER／Upside Down Kiss
TOMORROW X TOGETHER／Beautiful Strangers[Japanese Ver.]
TOMORROW X TOGETHER／Where Do You Go?
TOMORROW X TOGETHER／5時53分の空で見つけた君と僕[Japanese Ver.]
TOMORROW X TOGETHER／きっとずっと(Kitto Zutto)
TOMORROW X TOGETHER／Can’t Stop
Number_i／GOAT
Number_i／FUJI
Number_i／INZM
Number_i／SQUARE_ONE
Number_i／Numbers
Number_i／未確認領域
Number_i／i-mode
ENDING
【Not Sponsored 記事】
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」
「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍する全12組のアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届けた。出演アーティストはBE:FIRST（ビーファースト）、CORTIS（コルティス）、ENHYPEN（エンハイプン）、HANA（ハナ）、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／フルーツジッパー、CANDY TUNE／キャンディーチューン、SWEET STEADY／スイートステディ、CUTIE STREET／キューティーストリート）、KiiiKiii（キキ）、Number_i（ナンバーアイ）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、4EVE（フォーイブ）。MCは南海キャンディーズ・山里亮太が務めた。この模様はNHK総合テレビ版で2025年12月12日22時30分より放送されるほか、「MUSIC EXPO 2025 拡大版」としてBSP4K（2025年12月20日23時30分〜）、BS（2026年1月3日0時〜）から放送されることも決定している。
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」オープニングから全アーティスト集結
オープニング、東京ドームのステージにはCORTIS、HANA、KiiiKiii、KAWAII LAB.、BE:FIRST、4EVE、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER、Number_iの順に登場。TOMORROW X TOGETHERのスビン（SOOBIN）は「素晴らしいアーティストの皆さんと最高のライブをお届けします」と意気込むと、他のメンバーも気合を入れるようにガッツポーズ。Number_iの神宮寺勇太は「僕たち『MUSIC EXPO』は2回目なんですけど東京ドームということでめちゃくちゃ楽しみにしていました。東京ドームの皆さんよろしくお願いします！」と呼びかけていた。
アーティストたちが準備のために1度ステージを降壇すると、山里は「アーティストの方の素敵な言葉を聞きまして。『自分たちを応援してくれるファンの方々がいろんなアーティストを応援している姿を観て、自分たちはなんて素敵なファンに支えられているんだろう』そうおっしゃっていたのが印象に残っていました」と振り返り「ここにいる皆さんもそういった素敵な方々だと思います。いろんなアーティストの方が出ます。皆さん大いに盛り上がっていただきたい。そして皆さんは今日目撃者であり大事な出演者だと思っています。皆さんの大事な推しの共演者として大いに盛り上がっていきましょう！」と会場の熱気を高めるように呼びかけた。
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」SPステージも
全アーティストの単独ステージのほか、BE:FIRST×ENHYPENによるお互いの曲のダンスコラボレーション、KAWAII LAB.×KiiiKiiiによる日韓を代表するアイドルソングのコラボレーションも。さらに、Number_i・TOMORROW X TOGETHER・CORTISの3組、タイのガールズグループ・4EVEとHANAの2組によるスペシャルトークも展開されるなど、盛りだくさんの4時間に。ラストは再びステージ上に全アーティストが集まり、各々のファンに手を振ったり、ファンサービスをしたりと別れを惜しんでいた。（modelpress編集部）
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」出演者一覧
BE:FIRST（6人で出演）
CORTIS
ENHYPEN
HANA
KAWAII LAB. （FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
Number_i
TOMORROW X TOGETHER
4EVE
MC：山里亮太（南海キャンディーズ）
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」セットリスト
OPENING
CUTIE STREET／かわいいだけじゃだめですか？
SWEET STEADY／YAKIMOCHI
CANDY TUNE／倍倍FIGHT!
FRUITS ZIPPER／かがみ
KAWAII LAB.／わたしの一番かわいいところ
KiiiKiii／DANCING ALONE
KiiiKiii／BTG
KiiiKiii／I DO ME
SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
Masterplan
Bite Me
CORTIS／What You Want
CORTIS／JoyRIde
CORTIS／GO!
CORTIS／FaSHioN
4EVE／Keep a Secret
4EVE／Situationship
4EVE／hot2hot
HANA／Drop
HANA／My body
HANA／Blue Jeans
HANA／ROSE
ENHYPEN／Bad Desire（With or Without You）[Japanese Ver.]
ENHYPEN／Fatal Trouble
ENHYPEN／No Doubt（Japanese Ver.）
ENHYPEN／BLOSSOM
ENHYPEN／Shine On Me
ENHYPEN／Sweet Venom
ENHYPEN／Brought The Heat Back
BE:FIRST／Secret Garden
BE:FIRST／Mainstream
BE:FIRST／Milli-Billi
BE:FIRST／Boom Boom Back
BE:FIRST／夢中
BE:FIRST／I Want You Back
SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
TT-Japanese ver.-（TWICEカバー）
ヘビーローテーション（AKB48カバー）
TOMORROW X TOGETHER／Upside Down Kiss
TOMORROW X TOGETHER／Beautiful Strangers[Japanese Ver.]
TOMORROW X TOGETHER／Where Do You Go?
TOMORROW X TOGETHER／5時53分の空で見つけた君と僕[Japanese Ver.]
TOMORROW X TOGETHER／きっとずっと(Kitto Zutto)
TOMORROW X TOGETHER／Can’t Stop
Number_i／GOAT
Number_i／FUJI
Number_i／INZM
Number_i／SQUARE_ONE
Number_i／Numbers
Number_i／未確認領域
Number_i／i-mode
ENDING
【Not Sponsored 記事】