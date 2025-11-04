「ミスキャンパス立命館」ファイナリスト・竹本柚香さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.1竹本柚香（たけもと・ゆずか）さんのインタビュー。
学部／学年：映像学部／3年
出身地：大阪府
誕生日：3月5日
趣味：読書とカメラです。最近はミステリーをよく読みます、MYカメラは4台あります！
特技：正師範免許を持っている書道と、全国大会優勝経験のあるダンスです。
好きな食べ物：おうどん
好きな言葉（座右の銘）：感即動
最近ハマっていること：ヨーグルトにナッツを入れること！味がよりまろやかになってとっても美味しいです…！
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
初めは友達に声をかけてもらったことが始まりでしたが、いざという時に一発で自分の実力が出せない弱い心を成長させるためと、映像学部のみんなが作っている作品がもっと沢山の人に届くきっかけになればなと思い参加しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
地道に努力できるところが強みです！今まで沢山の習い事をしてきましたが、どれも10年近く続けていて中でも書道は15年間習い続けて正師範獲得まで達成できました。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
まだまだ努力過程ですが、とにかく運動することは大事にしています！暇があれば歩いたり、走ったり、踊ったり。汗をかくことですっきりでき、ストレスも解消されるなと感じています！
― 憧れの有名人はいますか？
清原果耶さんです。演技はもちろん人柄が本当に素敵で、言葉選び一つにも芯の強さと優しさが詰まっているところにすごく憧れています。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は今まで沢山のオーディションに落ちたり、大会で負けたり、悔しさに出会ってきました。でも、そんな時は本を読んだり映画を見たり。自分が経験していない人生を生きている人の姿を感じて、「自分の人生は自分しか決められない」誰かと比べるのではなく過去の自分が経験してきたことに自信を持って頑張ろうと、後悔を未来の原動力へ変えています！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は人の心の形を変えられるような女優さんになりたいです。まだまだ未熟な私ですが、自分の感受性豊かな心を信じてより沢山のことを感じ、努力し続けていきます！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、竹本さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢は持てただけでとっても素敵なことだと思います！大きな目標へ近づくために日々の小さな努力を自分で褒めてあげながら、「自分らしさ」を探しながら、一歩ずつ私も一緒に進んでいけたらなと...！そして、好きであることと諦めない心は何より大切だと思います！
・コンテスト名：ミスキャンパス立命館2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名： ミスキャンパス立命館2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票開始日：2025年07月01日12時00分
・投票終了日：2025年11月07日 23時59分
・本番日：2025年11月08日（土）
