永野芽郁、2026年カレンダー決定「来年もファンの皆さんと共に」“感謝”カタチにした1冊
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の永野芽郁が、2025年12月21日に「永野芽郁オフィシャルカレンダー2026」を発売することがわかった。本作は永野にとって11作目のカレンダーとなる。
【写真】永野芽郁、圧巻スタイル際立つタイトワンピ姿
今回のカレンダーは「一緒に過ごす“春夏秋冬”」をテーマに制作。四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込んだ。春はピンクやグリーンの華やかな装いで登場。夏はヨーヨーを手に涼やかな浴衣姿や、スイカを頬張る無邪気な笑顔のカット。秋は眼鏡姿でシックな雰囲気と、永野のナチュラルな魅力を同時に感じられるカットを収録。冬はニットスタイルで、暖かな雰囲気を感じられるカットに。四季折々のシーンを通して、永野の幅広い表情や魅力を余すことなく楽しめる、盛りだくさんな内容となった。
また、このカレンダーには「来年もファンの皆さんと共に歩んでいきたい」という永野本人の想いが込められている。日常生活のなかでそっと寄り添い、一年を共にする存在として、ファンへの感謝をカタチにした特別なカレンダーとなる。
さらに本作は「ポスタータイプ」と「デスクタイプ」の豪華2種展開。この度、表紙ビジュアル2種に加え、特典カット3種を一挙に解禁された。ポスタータイプの表紙は、ピンクのジャケットにパープルのスカーフを合わせ、ピンクの壁に囲まれたキュートなカット。春らしい、1年の始まりを予感させるカットとなっている。
デスクタイプの表紙は、ポスタータイプとはガラリと雰囲気を変え、柔らかなニットのホワイトコーデに身を包み、花を手にこちらを見つめるシックなビジュアル。大人びた表情と眼差しが映し出され、永野の魅力を存分に引き出したカットに。そして、購入特典の「フォトカード」は全3種となっている。（modelpress編集部）
◆永野芽郁、11作目のカレンダー決定
◆永野芽郁カレンダー、特典カット3種も一挙解禁
