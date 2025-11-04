FRUITS ZIPPERらKAWAII LAB.＆IVE妹分のKiiiKiii、日韓コラボでTWICE＆AKB48カバー【MUSIC EXPO LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディーチューン）、SWEET STEADY（スイートステディ）、CUTIE STREET（キュートストリート）が所属するKAWAII LAB.（カワイイラボ）と、IVE（アイヴ）の妹分グループ・KiiiKiii（キキ）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結
トップバッターを飾ったKAWAII LAB.のステージは、古澤里紗がドアップで映り「かわいいだけじゃだめですか？」と問いかけるCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」からスタート。桜庭遥花が「はじめましてCUTIE STREETです！『MUSIC EXPO』楽しんでいきましょう！」と叫ぶと、観客の掛け声も一体に。その勢いのままSWEET STEADYが「私じゃなきゃいや」と嫉妬心を歌った『YAKIMOCHI』、CANDY TUNEがSNSでバズを生み出した『倍倍FIGHT!』、FRUITS ZIPPERが「皆さんにKAWAIIをお届けします！」と自分をアップデートしていく『かがみ』を届け、KAWAII LAB.らしいエネルギッシュな“かわいさ”全開のパフォーマンスで沸かす。全員がステージに再集結するとFRUITS ZIPPERの『わたしの一番かわいいところ』を披露。イントロはオリジナルの振付を4グループそれぞれで踊ると花道を通りセンターステージへ。最後は全員1列の決めポーズで締めくくった。
続いて登場したのは、フリルのアクセントが可愛らしいモノトーン基調の衣装に身を包んだKiiiKiii。疾走感溢れる『DANCING ALONE』から引き込むと、全員が日本語で挨拶する姿はキュート。ハウム（HAUM）が「まだまだ盛り上がっていきましょう！」と声を掛けると「Let’s Go！」とヒップホップのドープなビートにスピード感のラップが合わさる『BTG』でスキルフルな一面も見せる。デビュー曲『I DO ME』では1人ひとりのパワフルな歌声と繊細な表情でも魅了していた。
ライブ後半に差し掛かり、KAWAII LAB.とKiiiKiiiがこの日限りのスペシャルダンスコラボレーション。まずはKAWAII LAB.が中心となってTWICE（トゥワイス）の『TT-Japanese ver.-』を、そしてKiiiKiiiのジユ（JIYU）をセンターに5人が中心となってAKB48の『ヘビーローテーション』と、互いの国を代表するアイドルグループの名曲を続けてカバーするような形に。可愛らしくステージを彩った。
「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍する全12組のアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届けた。出演アーティストはBE:FIRST（ビーファースト）、CORTIS（コルティス）、ENHYPEN（エンハイプン）、HANA（ハナ）、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／フルーツジッパー、CANDY TUNE／キャンディーチューン、SWEET STEADY／スイートステディ、CUTIE STREET／キューティーストリート）、KiiiKiii（キキ）、Number_i（ナンバーアイ）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、4EVE（フォーイブ）。MCは南海キャンディーズ・山里亮太が務めた。（modelpress編集部）
◆KAWAII LAB.＆KiiiKiii、魅力的なステージが続く
◆KAWAII LAB.＆KiiiKiii、魅力的なステージが続く

◆KAWAII LAB.＆KiiiKiii、SPコラボに歓声沸く
◆KAWAII LAB.＆KiiiKiii、SPコラボに歓声沸く
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」
