HANA、初の東京ドームステージに感激 SPトークでNAOKOの“タイ愛”炸裂「パクチーをみんな食べてくれるように」【MUSIC EXPO LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結
ペンライトが赤く染まる客席を前に、プレデビュー曲『Drop』で華々しくステージに降臨した7人。同曲での歌声を「鋭いトゲという攻撃力も持つ気高い薔薇のようだ」と表現するなら、『My Body』はボーカルからラップパートまで「東京ドーム中を全て肯定するような温かさと優しさ」に満ちていた。「知ってる人も知らない人も良ければ一緒に歌ってください！」「もっと声聞かせてください！」と可愛らしく呼びかける『Blue Jeans』でセンターステージから観客に手を振り、会場を一体に。デビュー曲『ROSE』で美しく咲き誇った姿は、初めて東京ドームのステージに立ったとは思えないオーラと存在感を放った。
再びステージに登場した際、CHIKA（チカ）は「皆さんが声を出してくれたり、最後の曲で上を向く振りがあるんですけど、上見たときにドームやって改めて思えて幸せでした」と喜びを噛み締めていた。
またHANAは、タイのポップシーンを代表するガールズグループである4EVE（フォーイブ）とトーク。冒頭、タイにルーツを持つNAOKO（ナオコ）が話し出そうとするもマイクの用意がなく、4EVEのメンバーがマイクを差し出す気遣いを見せた。NAOKOは「タイがめっちゃ好きなんですよ。ルーツがあるからなんですけど、食べ物がめっちゃ美味しくてカオマンガイとかガパオだったり」とタイへの愛とともに「実はメンバーのみんなにもめっちゃおすすめしてて、パクチーをみんな食べてくれるようになったりしました」とオーディション『No No Girls』時から自作詞に「パクチー無理ならだまれい」と入れていたNAOKOらしいエピソードも交え、MAHINA（マヒナ）も「（パクチーが）大好きです！」と元気よく反応していた。
さらに「T-POP（タイのポップス）もめっちゃチェックしたりしていて、タイメイクもめちゃくちゃ好きなんですけど、今回すっごい目がちゅるちゅるで実はタイメイクを意識しておりました」と伝えると、4EVEのメンバーがハートポーズでラブコール。初来日を果たした4EVEは観客に「一言伝えたいことがあります！皆さんカワイイです！」と叫び、盛り上げていた。
4EVEのステージは、抜群のスタイルが際立つ華やかなピンクゴールドの衣装に身を包み『Keep a Secret』で色気を放出した一方で、爽やかに弾けるポップチューン『Situationship』では「日本大好き！」と可愛らしく叫ぶ場面も。「皆で『hot2hot』と叫んで！」と促し、ラテンサウンドに扇子を使ったダンスが印象的な『hot2hot』で東京ドームを熱くさせた。
「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍する全12組のアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届けた。出演アーティストはHANA、4EVEのほか、BE:FIRST（ビーファースト）、CORTIS（コルティス）、ENHYPEN（エンハイプン）、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／フルーツジッパー、CANDY TUNE／キャンディーチューン、SWEET STEADY／スイートステディ、CUTIE STREET／キューティーストリート）、KiiiKiii（キキ）、Number_i（ナンバーアイ）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）。MCは南海キャンディーズ・山里亮太が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆HANA、初東京ドームで美しく咲き誇る
◆HANA、タイガールズグループ・4EVEとSPトーク
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」
