Number_i、東京ドームで全12組の大トリ飾る ノンストップ7曲披露に観客熱狂【MUSIC EXPO LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】岸優太・平野紫耀・神宮寺勇太からなるNumber_i（ナンバーアイ）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結
オーケストラのような壮大なBGMが暗闇に鳴り響き、ゆっくりと中央のスクリーンが開くと、圧倒的なオーラを纏った3人が登場。岸優太が「We're Number_i！ドーム調子どうだい！」と叫び『GOAT』で客席は大きな歓声で応える。平野紫耀の「まだまだ楽しい時間にしようぜ」という呼び掛けで『FUJI』へ。炎で満ちるようなステージ演出も相まって、観客の心も燃え上がらせていた。
サビの「ズマズマ」とリフレインするフレーズが印象的な『INZM』で強烈なインパクトを残すと、自身のルーツや初心に立ち戻るような強いメッセージの込められた『SQUARE_ONE』、3人それぞれのラップスキルが光る『Numbers』、浮遊感のあるサウンドと低音ラップが独自のハーモニーを奏でる『未確認領域』まで怒涛のメドレー。エモーショナルなサビのメロディに合わせ、手を上下に振る『i-mode』で会場を一体にした3人はMCを挟まずノンストップで全7曲を駆け抜け、大トリを飾った。
「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍する全12組のアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届けた。出演アーティストはNumber_iのほか、BE:FIRST（ビーファースト）、CORTIS（コルティス）、ENHYPEN（エンハイプン）、HANA（ハナ）、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／フルーツジッパー、CANDY TUNE／キャンディーチューン、SWEET STEADY／スイートステディ、CUTIE STREET／キューティーストリート）、KiiiKiii（キキ）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、4EVE（フォーイブ）。MCは南海キャンディーズ・山里亮太が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Number_i、ノンストップ7曲披露で大トリ
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」
