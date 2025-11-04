女優の松本若菜（４１）が４日、都内で行われた第４２回「ベストジーニスト２０２５」発表会に登場。同賞の協議会選出部門を受賞した。

松本は「毎年見ていたこの賞の舞台に自分が立てているのが不思議だが、うれしい気持ちでいっぱい」と笑顔であいさつ。

この日の衣装は、スタイリストと相談したそう。「せっかくだから『いろんなジーンズを継ぎはぎにして一着にしたらどうだろう』と言ってくださった」

続けて「私がすごく大切に思う家族や親友やスタッフの人たちに、サイズが合わなくなって着なくなったジーンズを送ってもらって、作ってもらった」と特別な一着であることを明かした。

「後ろはキッズ用の物だったり、社長の奥さんのデニムだったり…。こうやっていつも応援してくれるみんなを、今日一緒に舞台に連れてきたって感じ」と笑顔で語った。

また「ジーンズに合わせるトップスとかを考えるのが、楽しみな時間の１つ。私にとってはマストアイテム」といい、

「今後さらにジーンズのことを愛していくんだなと思うと、これからの毎日が楽しくなっていくと思う。ジーンズとともに人生を歩みたい」と語った。

同賞の同部門はＫｏｋｉ、みなみかわ、７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」も受賞。一般選出部門は目黒蓮、今田美桜が、協議会選出部門 特別貢献賞は花江夏樹、株式会社ポケモン・株式会社ポケモンセンターが、次世代部門は猪又湊哉、紺野彩夏が受賞した。