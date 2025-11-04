TOMORROW X TOGETHERボムギュ＆ヒュニンカイ、日本のダジャレ連発 スビン「体を温めたのに気温が下がりました」【MUSIC EXPO LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。
【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結
◆TOMORROW X TOGETHERが見せた多彩な魅力
アップテンポな『Upside Down Kiss』でスタートしたTOMORROW X TOGETHERのステージ。唇を拭ったり舌をペロッと出してみたりとメンバーのセクシーな表情も際立ち、『Beautiful Strangers[Japanese Ver.]』では幻想的なサウンドに乗せたエネルギッシュなボーカルとダンスで視線を集めていた。YEONJUN（ヨンジュン）が「最近寒くなってきたので僕たちの曲で体を動かして温まってくださいね」と優しく声を掛けると、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）の「すごく身近に感じられてたくさんの人が共感できると思うし、元気づけられる曲だと思います」という紹介とともに『Where Do You Go？』へ。メンバーがステージ中に広がり、歌詞に込められた1つひとつの思いを丁寧に届けた。さらに『5時53分の空で見つけた君と僕[Japanese Ver.]』はイントロが始まった瞬間に大きな歓声が。彼らがパフォーマンスするセンターステージの周りには火花が舞い、後ろのスクリーンには観覧車・メリーゴーランド・花火と華やかな演出が彩った。続く『きっとずっと（Kitto Zutto）』も爽やかな曲調に合わせ、『Where Do You Go？』と同じようにステージの端の端まで向かい、観客とのコミュニケーションも楽しんでいた。
◆TOMORROW X TOGETHERボムギュ＆ヒュニンカイ、ダジャレ連発
「次のステージの準備」のため、SOOBIN（スビン）とBEOMGYU（ボムギュ）が先にステージから捌け、戻って来るまでYEONJUN、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAIがMCを繋ぐことに。11月15日からスタートする日本5大ドームツアーを前に「今回は埼玉、名古屋、福岡、東京、大阪で公演をしますが、MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）の皆さんにお会いできるのがとても楽しみですし美味しいご飯もすごく楽しみです」と話すHUENINGKAIに、TAEHYUNは「僕は最近色んな種類を知ったので今度試してみたいです」、YEONJUNは「僕は元々もつ鍋やひつまぶしが大好きなのですが、それ以外にも挑戦してみたいです」と食いしん坊な一面ものぞかせ、客席に「オススメの食べ物」を聞き「美味しそう…」「いいですね…」と声を漏らしていた。
またMCを交代し、SOOBINとBEOMGYUの番になると、SOOBINが「そういえばBEOMGYUさんは去年『MUSIC EXPO』でダジャレを習いましたよね？」と問いかけ、BEOMGYUが「電話に出んわ！」「みかんがみっかんなーい！」とダジャレを披露。「これが面白いですか？」と苦笑いするSOOBINに負けじと「僕も難しいですから！」と笑いをこらえながら「生姜がないってしょうがないな〜！」と新しいダジャレを披露するBEOMGYUに、SOOBINが「わー！僕こういう時なんていうのか知ってますよ。さむーい」とツッコミを入れていた。準備を終え、少し冷めた目をしながらステージ袖で待機していた3人だったが、HUENINGKAIだけは「何をしてますか？親父ギャグですか？星が欲しい！布団が吹っ飛んだ！」とBEOMGYUのダジャレにノリノリで、SOOBINに「僕たちのパフォーマンスで体を温めたのに気温が下がりました」といなされていた。和やかなトークを終え、ラストを飾ったのは10月20日にリリースされたばかりの日本3rdアルバム『Starkissed』のタイトル曲『Can’t Stop』。「君の名前を呼び続ける」という強い思いを歌ったリズミカルなナンバーで再び会場を熱くさせていた。
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」
「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍する全12組のアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届けた。出演アーティストはTOMORROW X TOGETHERのほか、BE:FIRST（ビーファースト）、CORTIS（コルティス）、ENHYPEN（エンハイプン）、HANA（ハナ）、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／フルーツジッパー、CANDY TUNE／キャンディーチューン、SWEET STEADY／スイートステディ、CUTIE STREET／キューティーストリート）、KiiiKiii（キキ）、Number_i（ナンバーアイ）、4EVE（フォーイブ）。MCは南海キャンディーズ・山里亮太が務めた。（modelpress編集部）
