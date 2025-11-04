ＧＬＥＡＴに反目する「反ＧＬＥモンスターズ」を率いる河上爛轡磧璽泪鶚疥完譟複械供砲、自らを裏切ったＴＪＰ（４１）への呪詛を並べた。

河上は３日の横浜大会で反ＧＬＥ軍の新メンバーとしてＴＪＰを召喚。ブラスナックルＪＵＮを加えたトリオで鈴木鼓太郎、田中稔、ジュンジェと対戦するとＴＪＰの活躍で勝利して「とんでもねえ力を持ってるじゃねえか〜 苦労して魔界から召喚したかいがあったよ」と浮かれていた。

さらに河上はメイン後にもリングイン。ＣＩＭＡを下しＧ―ＲＥＸ王座を防衛したエル・リンダマンをＪＵＮとともに襲撃して高笑いした。だが、そこに横槍を入れてきたのがまさかのＴＪＰだ。ＪＵＮは殴られ、河上は赤い毒霧のエジキになりあわれにも排除されると、リンダマンへの挑戦表明もまんまと許してしまった。

その後、取材に応じた河上は「なんてことだ。許せねえぞ。アイツのせいでＪＵＮは鼻骨骨折寸前。俺は右目が失明寸前だ…」と恨み節だ。さらに「ＴＪＰのヤロー…。こんなに世知辛い物価高の時代に、寿司も焼肉も食わせてやったのに。なんだこの仕打ちは。こんな虫ケラ扱いをされたのは人生で初めてだ。あのはま寿司でのお食事会は何だったんだよ。安安で焼肉をおごったじゃないか…」と怒りに唇を震わせた。

収まらない河上は「絶対に許さないぞ。あのヤロー。呪ってやる」と目をぎらつかせる。そして「こうなったら緊急渡米してでも報復だ」と手段を選ばずに復讐することを宣言。最後に「こんなに一方的に猩⇔離脱瓩気譴襪覆鵑董今なら総理の気持ちが分かる気がするぜ」とつぶやくのだった。