大型新人CORTISが初来日 事務所の先輩・TXTらとSPトークで質問飛び出す【MUSIC EXPO LIVE 2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】BTS（ビーティーエス）やTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）らが所属する音楽レーベル「BIGHIT MUSIC」から8月にデビューを果たしたCORTIS（コルティス）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演。初の来日ステージとなった。
デビュー曲『What You Want』のイントロから歓声は止まず「東京ドーム盛り上がれ！」と叫ぶ彼らのパフォーマンスには、少年ぽさと成熟したスキルが入り混じる。挨拶では、MARTIN（マーティン）が「僕たち日本に来ました！」と初来日を喜び、JUHOON（ジュフン）が「僕はこんなに大きなステージでパフォーマンスするのでどきどきわくわくしています」、KEONHO（ゴンホ）が「僕たちのステージを楽しんでくれたら嬉しいです」など初々しさも。「Are You Ready？」と何度も問いかけると壮大なミドルバラード『JoyRIde』から、何度も「GO!」と歌うサビがインパクトを与える『GO!』まで駆け抜けた。胸に突き刺さるような重いビートに乗る『FaSHioN』でステージを自由に動き回る彼らのスタイルを提示。単独ステージだけで3度目の火花の特効が華を添え「じゃあ以上！CORTISでした！またね！ばいばいね〜！」と再び親しみやすく等身大の姿も見ることができた。
またCORTISはNumber_i、TOMORROW X TOGETHERとのスペシャルトークのコーナーにも参加。Number_iの岸優太は「いろんなアーティストの皆さんとご一緒できるのでめちゃくちゃ楽しませていただいています」、同じく2年連続出演のTOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU（ボムギュ）は「今年はこうしてたくさんのファンの皆さんと過ごすことができて嬉しいです。このあとの僕たちのパフォーマンスも楽しみにしていてくださいね！」と呼びかけていた。
一方、8月にデビューを果たし今回「MUSIC EXPO」初出演となるCORTISのJUHOONは「デビューしてまだ間もないのにこんなに大きなステージに立つことができて緊張していますがワクワクしています」と初々しいコメント。「BIGHIT MUSIC」直属の先輩であるTOMORROW X TOGETHERやアーティストの先輩であるNumber_iに聞いてみたいことはあるかと聞かれると、ソンヒョン（SEONGHYEON）が「メンバー同士で意見が分かれた時どう解決していますか？」と尋ねた。
この質問に、Number_iの神宮寺勇太は「喧嘩みたいなことにはならないんですけど話し合って。とことん話し合うというのと、あとはうちのリーダーの岸くんに『ご采配を』って言って最後決めてもらいますね」とどうしてもまとまらない時の決定権はリーダーの岸優太にあると話し、岸も「もちろん3人でめちゃくちゃ話してから決めるようにしてます」と伝えていた。
また、TOMORROW X TOGETHERのテヒョン（TAEHYUN）は「僕たちの場合は意見が分かれたときに強く意見を言う方が勝ちます」「多分僕です」と強く意見を言うのは自分だとおちゃめに明かし、CORTISのMARTINも「僕たちも喧嘩はしないんですけどその時にはやはり多数決にのっとって強く意見を言う方に従っていきます」と先輩グループの方法に共感していた。
「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍する全12組のアーティストが集結し、約50曲にも及ぶスペシャルステージを届けた。出演アーティストはCORTIS、TOMORROW X TOGETHER、Number_iのほか、BE:FIRST（ビーファースト）、ENHYPEN（エンハイプン）、HANA（ハナ）、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER／フルーツジッパー、CANDY TUNE／キャンディーチューン、SWEET STEADY／スイートステディ、CUTIE STREET／キューティーストリート）、KiiiKiii（キキ）、4EVE（フォーイブ）。MCは南海キャンディーズ・山里亮太が務めた。（modelpress編集部）
◆BTS・TXT弟分CORTIS、初来日
◆CORTIS、TXTらとSPトーク
◆「MUSIC EXPO LIVE 2025」
