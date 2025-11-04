Kis-My-Ft2、通算33枚目シングル「＆Joy」リリース決定 デビュー15周年の幕開け飾る新ビジュアルも解禁
【モデルプレス＝2025/11/04】Kis-My-Ft2が、通算33枚目となるニューシングル「＆Joy」（読み：エンジョイ）を12月31日にリリースすることが決定。あわせて、新ビジュアルも解禁となった。
表題曲「＆Joy」は忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこうというメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイPOPSに仕上がっている。カップリングには、8月にKis-My-Ft2初の配信シングルとしてリリースした「A CHA CHA CHA」をはじめ、通常盤には新曲2曲が収録される。
さらに、初回盤Aには「＆Joy」Music Videoと、シングルジャケット撮影や「＆Joy」Music Video撮影のメイキングドキュメント、「A CHA CHA CHA」Music Video撮影のメイキングドキュメントが収録され、初回盤Bには「A CHA CHA CHA」Music Videoと、ここでしか見ることのできない撮り下ろしバラエティコンテンツ、さらに「＆Joy」のMusic Video DANCEver.も収録される。
また、ファミクラストアオンラインショップ限定盤には2025年6月から全国8都市で開催された「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」より、ツアー公演初日・ららアリーナ東京ベイで6月21日に披露した6人で初となる「Curtain call」のパフォーマンス、横浜アリーナで8月10日に初披露した「A CHA CHA CHA」（生配信時とは別編集）の2曲のライブ映像と、ソロカットにフォーカスした「＆Joy」のMusic Video LIPver.が収録され、各形態見どころたっぷりの収録内容となっている。
そして、シングルの情報解禁と合わせてKis-My-Ft2の新ビジュアルも解禁。楽曲の世界観に合わせ、四季の空を表現した色あざやかな背景でPOPな色味を取り入れながらも、ジャケットスタイルで洗練されたスタイリングとなっており、Kis-My-Ft2のデビュー15周年イヤーの幕開けを明るく彩るようなアートワークに仕上がっている。（modelpress編集部）
【初回盤A［CD+DVD］】
［CD収録内容］
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
［DVD収録内容］
01.&Joy Music Video
02.&Joy Music Video&ジャケット撮影メイキングドキュメント
03.A CHA CHA CHA Music Video撮影メイキングドキュメント
※A CHA CHA CHA Music Videoは【初回盤B】のみに収録
【初回盤B［CD+DVD］】
［CD収録内容］
01.＆Joy
02.A CHA CHA CHA
［DVD収録内容］
01.A CHA CHA CHA Music Video
02.新規撮影映像 ※タイトルは後日発表
03.＆Joy Music Video DANCEver.
【通常盤［CD］】
［CD収録内容］
01.＆Joy 02.A CHA CHA CHA
03.新曲A（タイトル未定）
04.新曲B（タイトル未定）
05.＆Joy -Instrumental-
06. A CHA CHA CHA -Instrumental-
07.新曲A（タイトル未定） -Instrumental-
08.新曲B（タイトル未定） -Instrumental-
【ファミクラストアオンラインショップ限定盤［CD+DVD］】
［CD収録内容］
01.＆Joy
02.A CHA CHA CHA
［DVD収録内容］
01.Curtain call 2025.06.21＠LaLa arena TOKYO-BAY form MAGFACT TOUR
02.A CHA CHA CHA 2025.08.10＠YOKOHAMA ARENA form MAGFACT TOUR
03.＆Joy Music Video LIP ver.
