娘の名前に「変なの！ かわいそう」侮辱してきた義母 → 法事で僧侶にまで訴えた結果、返り討ちに

名付けは親から子への最初のプレゼントとも言われるように、我が子の名前はパパママが一生懸命考えてつけてあげたいものです。しかし筆者の友人A子の義母は、自分が考えた名前を押し付けてきたあげく、パパママが考えた名前を馬鹿にしてくる始末！ そんな性悪の義母を制裁してくれたのはまさかの人物でした。

勝手に名前を考えてくる義母

義母に対して、率直に正論を述べてくれた僧侶にスカッとするエピソードでした。長年お世話になっている僧侶にこう言われてしまったら、身勝手な義母でもさすがにぐうの音も出ないですよね。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ほりほりほ

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。