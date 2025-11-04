中沢元紀がドラマ初単独主演！ 『ゲームチェンジ』来年1月放送スタート
俳優の中沢元紀が初単独主演するドラマ『ゲームチェンジ』が、BS‐TBSにて2026年1月8日より毎週木曜23時に放送されることが決まった。
本作は、人生の岐路に立つ若者3人が、それぞれにひょんなことからスマート農業（AIやドローンなど最先端技術を用いた次世代農業）と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディー・ドラマ。
主演を務めるのは、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）や『最後の鑑定人』（フジテレビ系）に出演した中沢元紀。中沢は、好きだったはずのゲーム会社を3年で退職し、その後は“今がずっと続けばいい”とニートとして気ままに生きている主人公・草道蒼太を演じる。
東京のPR会社でバリバリ働くも、仕事で大きなミスをして再起を図ろうとする沢樹結女美を演じるのは石川恋。就職活動に苦戦し進路に迷っている、雑草オタクのちょっと変わった大学院生、立花龍郎を高松アロハ（超特急）が演じる。
さらに、蒼太が就農する元ITマン、今はスマート農業に情熱を注ぐ犬山浩を演じるのは小松和重。そんな犬山を目の敵にする頑固で代々続く米農家・猿島次時を山内圭哉が演じる。
主演の中沢は「僕の初単独主演ドラマが地元茨城県舞台というご縁を感じ、そこで実際に働く農家さん達の優しさに触れながら撮影しました。観てくださる方がスマート農業にも興味を持つきっかけになってくれたらとても嬉しく思います」とコメントしている。
ドラマ『ゲームチェンジ』は、BS‐TBSにて2026年1月8日より毎週木曜23時放送（全10話）。
※コメント全文は以下の通り。
※高松アロハの「高」は正式には「はしごだか」
＜コメント全文＞
■中沢元紀（草道蒼太役）
今さえ良ければそれで良いと考え生きる蒼太が、スマート農業を通して、好きな人たちと食卓を囲み、笑い合い汗を流して仕事ができる楽しさ、“血が通っている人とのつながり”の大切さを再認識していく温かい作品です。
限られた撮影期間の中でも素敵なキャスト・スタッフの皆さんとこだわりを捨てず撮影に打ち込んだ時間は、まさに血が通ったつながりを感じました。現場で自然に広がっていた笑顔や温かい雰囲気が作品にも影響していたら嬉しいです。
僕の初単独主演ドラマが地元茨城県舞台というご縁を感じ、そこで実際に働く農家さん達の優しさに触れながら撮影しました。
観てくださる方がスマート農業にも興味を持つきっかけになってくれたらとても嬉しく思います。
生きる事への希望を見出していく物語です。
ぜひ、お楽しみに！
■石川恋（沢樹結女美役）
もともと農業には興味があり、浅学ながらプライベートでも土に触れる機会を作っていたので、今回「スマート農業」を題材としたドラマにお声がけいただけたことを光栄に思います。基本的には楽しくあたたかいコメディテイストの物語ですが、ところどころに人生や人間関係について芯をつくような台台詞があり、私自身もはっとさせられる瞬間がありました。
さまざまな悩みを抱えた登場人物たちが農業と出会うことで、新たな働き方や可能性を見出していく姿には、現代にも通じるヒントが隠されているように思います。
現場は田中監督、中山監督、伊藤監督をはじめ、キャスト・スタッフの皆さんがとても穏やかで、笑いに包まれた平和な時間が流れており、心地よい空間でした。雄大な緑の中でみんなと食べた炊き立てご飯のおにぎりは、最高の味でした！
疲れた心身をほっこりと包み込んでくれるような、そんな作品になっていると思います。どうぞお楽しみに！
■高松アロハ（超特急）（立花龍郎役）
立花龍郎役を演じさせていただきました、高松アロハです。
龍郎は雑草オタクで人の話を聞いてるときも雑草。なにか物事を例えるときも雑草。龍郎に雑草の話をすると、もう止まりません。それぐらい雑草が大好きな男の子です。
龍郎演じてて僕も雑草の名前や意味など色々学ばさせていただきました！
なので僕のプロフィールの趣味の欄に"雑草探し"を加えようかなと考えています（笑）
共演者の皆さんも豪華な方たちばかりで、刺激的な撮影期間でした。
とても面白いストーリーとなっていますので、是非『ゲームチェンジ』お楽しみください！
■青野華生子（企画・脚本・プロデュース）
本作の「スマート農業」を一例として、いま時代の大変革期に生きていることにわくわくしています。ただその一方で、混沌にのまれずに、自分のなかに深く深く潜り込んで矜持をもって愛と調和の道を選んでいきたいと、そんな思いで登場人物たちの人生やストーリーを組み立てていきました。共感でも反感でも、笑いでも涙でも、感情でも理性でも、ご覧になる方の境遇、視点で自由にお楽しみいただけたらうれしく思います。
