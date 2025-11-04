１０月２９日、高齢者の入浴を介助する入浴オペレーター。（天津＝新華社配信）

【新華社天津11月4日】多くの寝たきりや、動作が制限される高齢者にとって、入浴は本人と家族の「悩みの種」となっている。中国における訪問入浴介助サービスの登場は、高齢者の不自由さを解消し、慣れた環境でサービスを受けられるため、より大きな安心感をもたらしている。

「高齢者一人一人のニーズが異なるため、サービスも速やかに調整する必要がある」と入浴オペレーターの蔚艶平（い・えんへい）さんは深く共感した様子で語る。入浴は極めてプライベートなことなので、高齢者が安全で尊重されていると感じなければ、心の壁を取り払うことができないという。

１０月２９日、入浴オペレーターの研修を行う介護サービス企業、天津小橙集団の従業員（右）。（天津＝新華社記者／包慶齢）

専門的な設備とサービスも欠かせない。入浴オペレーターの衛春江（えい・しゅんこう）さんは、要介護高齢者の入浴は、一連の厳密な手順に沿って行うと説明した。「高齢者を移動させる際は、まず横を向いてもらい、空気の入っていないエアマットの半分を体の下に敷き、少しずつ包み込んでいく。この全過程で、絶対にぶつけないよう注意を払い、できる限り高齢者が快適だと感じられるようにする」と話した。

丁寧で心のこもったサービスは、多くの高齢者と家族から称賛されている。高齢者の家族、張欣（ちょう・きん）さんは「サービスを利用し始めてから父の感情面が大きく変わり、入浴オペレーターとも友人となって毎回の訪問を楽しみにしている。今後も父のためにサービスを利用する」と語った。

１０月２９日、研修を受ける介護サービス企業、天津小橙集団の介護職員。（天津＝新華社記者／包慶齢）

訪問入浴介助サービスは、在宅の要介護高齢者の「入浴困難」という大きな課題を的確に解決し、中国の高齢者介護サービスが単に「存在する」という状態から「質の高い」状態へ、大雑把なものからきめ細かなものへ移行する縮図となっている。

中国人口・発展研究センターの予測によると、高齢者人口は現在の約3億1千万人から、2030年には3億9千万人に増加する。高齢化の流れの中で、介護サービス需要は急増し、高齢者の切実なニーズに即したきめ細やかで質の高い、カスタマイズされたサービスが主流となりつつある。（記者/栗雅婷、包慶齢）