恵比寿で行列ができる人気カフェ

新業態で愛知県初のアウトレットに

東京・恵比寿で連日行列ができる話題のカフェ『Espresso D Works(エスプレッソ・ディー・ワークス）』が11月4日(火)、愛知県内初のアウトレット「三井アウトレットパーク岡崎」に新業態をオープン！

全国で16店舗目となる今回の出店は、同ブランド初のビュッフェスタイルということもあり、「三井アウトレットパーク岡崎」の数あるグルメの中でも、特に大きな注目を集めています。

本格イタリアン×食べ放題

という贅沢な新提案

『Espresso D Works 岡崎店』は、これまでのカフェ業態とは一線を画す本格イタリアンビュッフェがテーマ。

メインの「パスタビュッフェ(2,398円)」では、6種類の本格生パスタから1品を選び、ピザや前菜、メインのお肉、さらにはカレーライスまで約60品が食べ放題で楽しめます。

小学生以下の子どもは全メニュー半額で、3歳以下は何と無料。休日ランチなどファミリーにもお勧めですね。

季節で変わる6種の本格生パスタ

ラインナップは旬の素材を生かした彩り豊かな6種類。

例えば濃厚なソースが絡む「渡り蟹のトマトクリーム」や、旨みがぎゅっと詰まった「牛肉と蓮根のボロネーゼ」、香ばしい「イワシと九条ネギのペペロンチーノ」など、どれも本格的な味わい。

そのほか「茄子とベーコンのアマトリチャーナ」「明太カルボナーラ」「きのことポルチーニのクリーム」など、季節ごとに楽しめるバリエーションにも注目です。

きのことポルチーニのクリーム

渡り蟹のトマトクリーム

イワシと九条ネギのペペロンチーノ

明太カルボナーラ

茄子とベーコンのアマトリチャーナ

甘いもの大好き女子は必見！

+400円で夢のデザートビュッフェ

甘いもの好きにはたまらないのが、プラス400円で追加できるデザートビュッフェ。

本格ソフトクリームに好きなソースをトッピングして、自分だけのオリジナルパフェを作ることができます。

デザートビュッフェのみの場合は1,078円。友人や家族を誘って、ご褒美的なおやつの時間にぜひ。

木の温もりあふれる空間は

昼も夜も居心地◎です！

内装は木を基調とした温かみのあるデザインで、昼は自然光が差し込む明るい雰囲気、夜は照明が落ち着いた大人の時間を演出。

「三井アウトレットパーク岡崎」のメイン通路、入り口すぐの好立地に位置し、ショッピングの合間のランチやディナーにも立ち寄りやすいのが魅力です。

カジュアルに利用できる雰囲気で、シーンを問わずいつでも気軽に足を運べます。

Espresso D Worksとは？

ニューヨークスタイルのカフェとして東京の恵比寿や池袋をはじめ全国に展開。

店舗ごとに内装もメニューも異なり、地域のライフスタイルに合わせたお店作りが特徴です。

今回の岡崎店は、アウトレットという立地にふさわしく、気軽に楽しめる地域密着型ビュッフェとしての新たな挑戦です！

鹿島店

ショッピングの合い間に

本格イタリアンを心ゆくまで

東京恵比寿の人気カフェの味わいを地元の岡崎で、しかも食べ放題で楽しめちゃう！

話題の「三井アウトレットパーク岡崎」でショッピングを堪能した後は『Espresso D Works岡崎店』で本格イタリアンを心ゆくまで。

年末年始のご褒美ランチなど、ここを目的にぜひ訪れてみては？

店舗名：Espresso D Works岡崎店

住所：愛知県岡崎市舞木町金森53-1三井アウトレットパーク岡崎

電話番号：0564-47-8117

営業時間：11:00～21:00(最終入店 20:00)

定休日：不定休

公式サイト：https://mitsui-shopping-park.com/mop/okazaki/